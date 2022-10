Ve zmíněné dvanácté minutě střetnutí proměnila Velichová střelu z pole a poprvé poslala Hradec Králové do vedení. Domácí se však vzdálily maximálně na čtyři body, navíc Levhartice poté zabraly, takže v poločase je hřál tříbodový náskok. Ten se však po změně stran záhy rozplynul a po třiceti minutách vyrovnaného boje byly o bod vpředu domácí lvice.

Vše tak musela rozseknout až závěrečná čtvrtina, v níž sice nejprve svěřenkyně domácí trenérky Ptáčkové ještě odskočily, ovšem poté udělaly chomutovské basketbalistky šňůru deseti bodů, což se ukázalo jako klíčové, neboť královéhradecké hráčky už se na obrat nezmohly. „Uspěli jsme díky obraně a doskoku pod oběma koši,“ shrnul duel Jozef Rešetár.

Slovenský kouč se podle vlastních slov mohl spolehnout na každou z hráček, která do utkání zasáhla. „Všechny do toho daly víc než sto procent,“ liboval si hlavní trenér, který nakonec nechal jen na střídačce Kovtun s Jorovou a nebál se o výsledek ani poté, co domácí tým po třech čtvrtinách těsně vedl. „Padly jim těžké střely i z poměrně velké vzdálenosti, ale věřil jsem, že nás to nepoloží, protože holky opravdu makaly a bojovaly,“ ohlížel se.

První skalp Hradce Králové v základní části Chance ŽBL za dobu působení Levhartic mezi tuzemskou elitou určitě pomůže nejen sebevědomí hráček. „Holky si uvědomí, že je potřeba bojovat o každý jeden míč i doskok a žít s týmem nejen na hřišti,“ vyjmenoval Jozef Rešetár atributy, které by si družstvo mělo ze střetnutí odnést.

Suverénně nejlepší střelkyní zápasu se stala chomutovská NaJai Pollard, jenž k 31 bodům přidala deset doskoků a potřetí v sezóně tak zapsala double-double. Jediný bod dělil od stejné mety Moniku Satoranskou, která doskočila třináct míčů a zakončila utkání s devíti body. O dva víc zaznamenala Monika Fučíková, za Východočešky nejpilněji sbíraly body Kristýna Čuperková s Kateřinou Zeithammerovou (obě 19) a Pamela Therese Effangová (10).

Sestava Sokol Hradec Králové: Velichová, Matušková, Zeithammerová, Čuperková, Leopoldová, Bolardtová, Levínská, Hrubá, Effangová, Pokorná.

Sestava BK Levhartice Chomutov: Bartoňová, Hibalová, Satoranská, Fučíková, Brejchová, Ceralová, Pollard, Kadlecová, Kovtun, Jorová.

Libor Kult