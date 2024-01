Levhartice odstartují nový rok v Brně. Levharty čeká v neděli krajské derby

Vánoční pauza je minulostí, oba seniorské chomutovské týmy vyráží po změně letopočtu znovu do akce. Levharti odšpuntují rok 2024 v neděli 7. ledna od 18 hodin na palubovce domovské Městské sportovní haly s Litoměřicemi a jistě by rádi navázali na první domácí vítězství základní části z předchozí bitvy pod Krušnými horami. Už o den dříve se do moravské metropole vydají Levhartice, které čeká v sobotu 6. ledna od 16:30 souboj v hájemství KP Brno. Půjde o měření sil třetího s pátým a zároveň dvou týmů, jež se účastnily EuroCupu.

