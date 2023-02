Vstup do zápasu vyšel lépe hostujícímu souboru, jehož první body zaznamenala Kubíčková. Levhartice sice na konci třetí minuty snížily na rozdíl jediného bodu, jenže krátce po polovině zahajovacího dějství vedly Ostravanky 15:7. Závěr úvodní desetiminutovky však patřil Severočeškám, které poslední čtyři minuty vyhrály 11:2 a celou čtvrtinu pak 18:17.

Druhé hrací období se ukázalo pro konečný výsledek jako klíčové. Levhartice ho ovládly čtrnáctibodovým rozdílem, takže je v poločase hřál dvouciferný náskok. Družinu kolem kapitánky Krejzové tak nemusela mrzet ani těsně prohraná třetí čtvrtina, po níž byla stále o jedenáct bodů vpředu.

Závěrečné dějství už znovu patřilo chomutovským bojovnicím, které táhla za devátým vítězstvím v aktuálním ročníku Chance ŽBL pětadvacetibodová Valentýna Kadlecová. Na ostravské straně se na dvacet bodů dostala Adéla Smutná. S dvoucifernými bodovými konty zakončily duel ještě domácí NaJai Pollard (17) a hostující Eliška Kubíčková (15).

Přestože rozjezd zápasu patřil celku ostravské trenérky Ivety Raškové, důležitou bitvu pro sebe nakonec uzmuly Levhartice. „V úvodu zápasu jsme ztratili pár míčů, které by se v tenise označily jako nevynucené chyby. Pak už jsme začali hrát naši hru, což bylo znát,“ popsal Jozef Rešetár proměnu svého týmu.

Černým koněm může být Litvínov, myslí si Čáka. Lenešice jednají s dvěma posilami

Podle šéfa chomutovské střídačky se jeho soubor zlepšil především na doskoku, jejž opanoval poměrem 48:41, a v organizaci hry. Vzhledem k místy až dvacetibodovému vedení byla v závěrech obou poločasů na palubovce sestava složená ze čtyř ještě ne dvacetiletých hráček doplněných o jednu zkušenější basketbalistku. Slovenský kouč dal tentokrát o poznání více prostoru i střídajícím svěřenkyním.

„Abych pravdu řekl, chtěl jsem dát větší prostor lavičce a juniorkám už před zápasem, nicméně vždycky záleží i na vývoji střetnutí,“ naznačil plán před úvodním rozskokem. Zápas se ubíral směrem příhodným pro Levhartice, které si nakonec zahrály všechny. „Zkušenější hráčky byly stále připravené naskočit, což dodávalo síly mladším holkám na hřišti,“ ohlížel se.

Zkušený stratég už se nechtěl vracet ke konci souboje v metropoli Moravskoslezského kraje, i když domácí výhra mohla být pro něj i jeho tým o to sladší. „Hlavní je, abychom se věnovali sportu,“ odvětil bez váhání. A v něm se Severočeškám daří. Pokud nepočítáme zápas s USK Praha, zapsaly Levhartice pátou výhru bez přerušení v kláních, v nichž mohou reálně pomýšlet na úspěch.

Celkově pak vyhráli podeváté v základní části, což je o jedno vítězství víc než dosavadní nejlepší počin z předešlých tří sezón mezi tuzemskou ženskou elitou. „Věděl jsem o tom, protože jsem tu trénoval už v minulém ročníku,“ reagoval Jozef Rešetár. „Počítám, že ještě nějakou tu výhru přidáme,“ pousmál se následně.

Levharti zakončili základní část první ligy porážkou na palubovce béčka USK

Pokud by se tak opravdu stalo, mohly by Levhartice reálně pomýšlet na udržení čtvrtého místo, což by znamenalo začátek čtvrtfinálové série doma. „Síla našeho týmu se příchodem mladých hráček v létě výrazně změnila, takže se o čtvrté místo porveme ze všech sil,“ uzavřel zkušený kouč bojovně.

Sestava BK Levhartice Chomutov: Kadlecová 25, Pollard 17, Brejchová 7, Fučíková 6, Krejzová 5, Satoranská 5, Hibalová 5, Bartoňová 5, J. Staňková 4, Ceralová 2, Jorová, Kovtun.

Sestava SBŠ Ostrava: Smutná 20, E. Kubíčková 15, Perič 7, Wilkinson 6, Motyčáková 6, Káňová 6, Duchnowska 5, Menšíková 2, Szabó, Rašková.

Libor Kult