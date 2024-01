Ke třetímu utkání roku 2024 vyrazily chomutovské basketbalistky do Trutnova, kde je čekalo čtrnácté pokračování Chance ŽBL. Levhartice se musely kromě tří porážek v zádech vyrovnat také s absencemi některých opor, což se v úvodu zápasu dařilo, ale pak převzaly otěže střetnutí domácí hráčky. Svěřenkyně Pavla Staňka jim je sebraly až třináct vteřin před závěrečným klaksonem, což jim po výsledku 64:63 zajistilo nejtěsnější možnou výhru.

Levhartice (uprostřed) porazily Trutnov. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Levhartice cestovaly pod vrcholky Krkonoš bez Yemiyah Morris, s níž klub rozvázal spolupráci. Chyběly i NaJai Pollard, Anna Rylichová nebo Jesika Hibalová s Anastasijou Kovtun. V úvodní polovině zahajovací čtvrtiny to však znát nebylo a Chomutovandy si udržovaly malý náskok. Krátce před zlomem zmíněného hracího období je o něj připravila Konstantinova, jež proměnila trojku.

Od té doby Východočešky neustále vedly a povolily družině kolem kapitánky Bartoňové jen jedno vyrovnání v každém z následujícím dějství. To poslední přišlo třináct vteřin před koncem, kdy dala koš s faulem právě rodačka z Pardubic, která proměnila i trestný hod, čímž poslala svůj tým do vedení, jež už neztratil.

Levhartice tak premiérově v aktuální sezóně uspěly v dramatické koncovce a přerušily sérii tří porážek. „Kdyby člověk znal klíč k takovým zápasům, věděl by, proč jsme ho zvládli poprvé,“ krčil rameny Pavel Staněk. „Po všech těch nezdarech jsem rád, že jsme utkání s podobným průběhem konečně dotáhli do vítězného konce,“ liboval si. „Navíc se nám to povedlo v situaci, kdy se trochu trápíme. O to víc chci holkám poděkovat, že to nevzdaly, šly za tím do poslední vteřiny a cenné vítězství urvaly,“ doplnil.

Připravit o výhru mohla Severočešky tři vteřiny před koncem Konstantinova, ale trojku tentokrát minula, což chomutovský kouč podle vlastních slov v daný moment neřešil. „Spíš se mi hlavou honilo, že jsme měli balón, ale nedostali jsme se přes půlku, takže jsme ho domácím věnovali,“ zmínil pravidlo osmi vteřin. „Dali jsme Trutnovu možnost zakončit, ale věřil jsem, že už si to nenecháme vzít, když jsme tak blízko,“ připojil jedním dechem.

Chomutovské družstvo vyhrálo vyrovnaný souboj, i když v sestavě postrádalo dvě ze tří nejlepších střelkyň. „Pevně doufám, že nás to nastartuje. Když celý zápas taháte na kratší konec a pořád dotahujete, přesto vůlí a bojovností dojdete k vítězství, je to psychicky větší vzpruha než výhra o čtyřicet bodů,“ pronesl Pavel Staněk, jehož souboru nejvíc pomohla patnáctibodová Valentýna Kadlecová, již doplnila jedenácti body Monika Satoranská. Na druhé straně zakončily bitvu s dvouciferným kontem tři zahraniční posily – Karina Konstantinova (15), Sara Rokkanen (15) a Devon Brookshire (12).

Jak už bylo zmíněno, Levhartice vstupovaly do utkání s třemi porážkami v zádech, což se podepsalo na sebevědomí i dlouhých minutách, kdy vedly domácí basketbalistky. „Můžeme to připsat i tomu, že si procházíme obdobím, kdy nejsme úplně na vítězné vlně,“ souhlasil první muž realizačního týmu. „Když k tomu připočítáme nemoci a zranění, nejsme v tuhle chvíli úplně v optimální pohodě, což věřím, že by tenhle zápas mohl změnit, protože tým ukázal srdce a bojovnost,“ rozpovídal se.

Nyní mají marodky týden, aby se uzdravily. Už v pátek 26. ledna čeká tým čtvrtfinále Final 8 federálního poháru s Ružomberokem, který je druhý ve slovenské nejvyšší soutěži a skupinu EuroCupu zakončil s bilancí 0-6 jako Levhartice. „Když už jsme v téhle fázi, neřešíme soupeře a chceme vyhrát, i když o soupeřkách toho tolik nevíme, což může být na druhou stranu možná i trochu výhoda,“ uzavřel Pavel Staněk s vírou, že do Piešťan odjedou všechny hráčky a postupně se dostanou do komfortní zóny.

Sestava BK KARA Trutnov: Konstantinova 15, Rokkanen 15, Brookshire 12, Borsová 6, Finková 5, Gaislerová 5, Králová 5, Plašilová, Linhartová, Rusiňáková, Strýčková, Kulichová

Sestava BK Levhartice Chomutov: Kadlecová 15, Satoranská 11, Svobodová 8, Bartoňová 7, Brejchová 6, Kučerová 6, Fučíková 5, M. Staňková 3, J. Staňková 3, Jorová

Libor Kult