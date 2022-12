Levhartice i podruhé podlehly Žabinám, rozhodly doskok a úspěšnost střelby

Po devatenácti dnech vyplněných reprezentační přestávkou vyrazily chomutovské basketbalistky znovu do akce v rámci Chance ŽBL. V rámci 11. kola se vydaly do Brna, kde změřily síly s tamními Žabinami. Levharticím se povedl vstup do duelu, ale od druhé poloviny úvodní čtvrtiny převzaly otěže domácí hráčky, které si nakonec došly pro vítězství 89:56.

Chomutovské Levhartice (v bílém) podlehly venku brněnským Žabinám. | Foto: BK Levhartice Chomutov