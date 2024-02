K duelu šestnáctého kola Chance ŽBL vyrazily chomutovské basketbalistky do hlavního města. V hale, kde hraje domácí utkání pražská Slavia, vyzvaly Slovanku, jíž i podruhé nastřílely přes devadesát bodů. Levhartice sice daly o tři méně než v domácím prostředí, ale i díky všem vyhraným čtvrtinám a pěti dvouciferným střelkyním zapsaly po výsledku 91:59 osmé vítězství v základní části.

Chomutovské basketbalistky. | Foto: BK Levhartice Chomutov

V úvodních pěti minutách se oba týmy vystřídaly ve vedení, které si po zlomu zahajovací čtvrtiny uzmuly Levhartice a pustily ho už jen jednou ještě před prvním klaksonem. Prvních deset minut vyhrály Severočešky o šest bodů, na startu druhého dějství vedly poprvé dvouciferným rozdílem, kolem kterého jejich náskok osciloval až do konce poločasu.

Po změně stran se dvanáctibodové chomutovské vedení postupně navyšovalo, aby tři a tři čtvrtě minuty před koncem třetí části činilo poprvé v utkání dvacet bodů. Nakonec svěřenkyně Pavla Staňka nastřílely 91 bodů, což je třetí nejlepší ofenzivní výkon v rámci aktuálního ročníku domácí nejvyšší soutěže, a inkasovaly 59 bodů, což představuje také třetí nejlepší sezónní vystoupení v defenzivě.

Zdroj: BK Levhartice Chomutov

„Tentokrát jsme se koncentrovali celý zápas, takže jsme ho odehráli bez výpadků, a udrželi jsme i vysoké tempo,“ liboval si krátce po skončení bitvy hlavní kouč Levhartic. „Do obrátek jsme se dostávali postupně, což může souviset s vyšší tréninkovou zátěží, ale myslím, že i tak jsme měli utkání pod kontrolou celou dobu. Kdokoliv přišel na hřiště, odváděl maximum,“ doplnil jedním dechem.

Jak už bylo zmíněno, pětice chomutovských hráček zakončila střetnutí s dvouciferným bodovým zápisem. Nejlepší střelkyní souboje byla sice domácí Eliška Hálová (20), ale za ní se postupně seřadily Eliška Brejchová (17), NaJai Pollard (16) a Valentýna Kadlecová (15). Následovaly domácí Eliška Mircová (14) a hostující Jesika Hibalová (12) s Monikou Fučíkovou (10).

Hit druholigových Pirátů sledovalo více lidí než Jágrovo Kladno. Chomutov padl

„Chtěli jsme to takhle mít celou sezónu a jsem rád, že to tak dopadlo teď. Věřím, že na cestě, kterou jsme se teď vydali, vydržíme co nejdéle,“ přál si Pavel Staněk. „Jdeme zápas od zápasu a v našem současném rozpoložení je asi de facto jedno, jestli budeme hrát nahoře nebo dole,“ okomentoval los posledních dvou kol svého týmu a Hradce Králové. „Jak jsme klopýtli my, můžou i soupeři, ale my teď koukáme jen na sebe a jdeme den po dni,“ připojil.

Po jediném dni odpočinku vyzvou Levhartice na palubovce domovské Městské sportovní haly USK Praha, který má v domácí nejvyšší soutěži na kontě 288 vítězství v řadě. „V minulosti se říkalo, že jsou týmy, které můžete porazit a ne porážet. Přesně tohle platí i o USK, které aspiruje na celkové vítězství v Eurolize,“ pronesl první muž chomutovského realizačního týmu. „Bude to svátek a pro nás možnost přenést věci z tréninku do zápasu bez většího stresu, protože nejsme favorit,“ uzavřel.

Málkovští si dali na kondici hory. Podzim chtějí hodit za hlavu a být lepší

Sestava Basket Slovanka: Hálová 20, Mircová 14, Levínská 10, Zítková 5, Hrumaljuk 4, Ondroušková 2, Lišková 2, Mervínská 2, Matasová, Trollerová, Tomanová, NádvorníkováSestava BK Levhartice Chomutov: Brejchová 17, Pollard 16, Kadlecová 15, Hibalová 12, Fučíková 10, M. Staňková 6, Kovtun 6, J. Staňková 4, Rylichová 2, Bartoňová 2, Kučerová 1, Jorová

Libor Kult