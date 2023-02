Přestože hosté měli v průběhu druhého dějství k dobru i osm bodů, první poločas nakonec těsně prohráli, o čemž rozhodla Kovářova dvoubodová střela téměř s druhým klaksonem. Po návratu ze šaten se role obou týmů prohodily. Tentokrát nabrali místy až sedmibodové manko Snakes.

Po třech čtvrtinách ale panoval mezi oběma mužstvy stejný dvoubodový rozdíl jako na konci poločasu. Ještě dvě a půl minuty před koncem Chomutovští drželi těsný náskok, jenže závěr vyšel lépe ostravskému souboru, který si tak zpod vrcholků Krušných hor odvezl vítězství.

„Myslím, že v prvním poločase sledovali diváci docela pěkný basketbal, ale pak se to trochu zvrhlo v bitvu, která pro nás bohužel skončila špatně,“ shrnul duel Daniel Hušek. „Opět se potvrdilo, co už jsme říkali v této sezóně několikrát. Umíme zápasy s TOP týmy soutěže, ale nejdou nám ty, které by měly být vyrovnané nebo by měly být o nás. Takových nás čeká osm,“ doplnil chomutovský kouč.

Překvapení v Chomutově: Snajpr Kopta jde pomáhat Mariánským Lázním

Mladý trenér si uvědomoval, že jakmile soupeři ucítí možnost překlopit zápas na svou stranu, mohou se jí chytit. „Pak je to padesát na padesát a vabank v koncovce, v níž jsme tentokrát neuspěli,“ litoval. Levharti stříleli z pole s vyšší úspěšností než ostravský protivník i lépe doskakovali, avšak v závěru už po obratu sahali marně. „My jsme se sice zhruba dvě a půl minuty před koncem při time-outu uklidnili, ale stejně to byl z naší strany neorganizovaný chaos, protože jsme zkoušeli nemožné, abychom ztrátu o více než jeden koš zvrátili,“ popisoval.

Bílomodrý dres na startu skupiny o udržení poprvé oblékl odchovanec píseckého basketbalu Šimon Gareis, jenž prošel i mládeží USK Praha a v aktuálním ročníku odehrál dva druholigové zápasy za BŠ Slavia Praha. „Byli jsme v kontaktu od doby, co se musel Arash Dušek vrátit do Kanady kvůli studentské půjčce,“ prozradil Daniel Hušek na adresu čtyřiadvacetiletého hráče. „Potřebovali jsme stěžejního rozehrávače, aby vytvářel pozice pro naše střelce jako je Nestor Boyko a další,“ vysvětlil příchod posily.

Fotbalový skandál: Hráč Šachtaru Sikan se neudržel, dal pěstí opilému Rusovi

„Bohužel Šimon měl po prvním kontaktu čtrnáct dní horečky a ještě musel na jeden menší zákrok, takže to trvalo i proto, že se vyskytly ještě nějaké formální komplikace,“ nastínil první muž realizačního týmu Levhartů, které nyní čekají čtyři venkovní zápasy v řadě. „Doufám, že sezónu rozhodneme právě během těchto zápasů. Pokud ne, budou klíčové pak ty doma, což by pro naši psychiku nebylo úplně dobré,“ uzavřel hlavní trenér Severočechů s pousmáním.

Sestava BK Levharti Chomutov: Boyko 28, Žikla 21, Kovář 16, V. Dolanský 6, Gareis 4, Hlava 2, Martišek 2, Rozsypal 2, Seifert 2, Bobek, Morávek, Písařík.

Sestava BK Snakes Ostrava: Jakel 35, Janisch 17, Štěpánek 16, Stehlík 5, Blačinský 5, Vilč 4, Lepka 4, Pavelek 3.

Libor Kult