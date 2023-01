Ti pustili Plzeňské 79 vteřin před poločasem do vedení díky trestným hodům Lejska, ale nakonec je v šatně hřál čtyřbodové náskok, který zařídily další dvě trojky nejlepšího chomutovského střelce Hlavy. Po návratu na hřiště se za deset minut hry zvětšil rozdíl mezi oběma týmy o jediný bod, takže před závěrečnou čtvrtinou nebylo o vítězi vůbec jasno.

Chomutovští odskočili po třech a půl minutách poprvé v zápase do dvouciferného náskoku, který už udrželi. Honomichlova trojka čtyři vteřiny před koncem jen upravila výsledek do konečné podoby. Jiří Hlava proměnil všechny čtyři trojky a zakončil duel se čtyřiadvaceti body, ještě o jeden víc si připsal hostující Karel Aušprunk, jenž zaznamenal díky jedenácti doskokům double-double.

Divoká otočka pro Perštejn! Mělníku zbyly na severu oči pro pláč

Stejný počin se povedl také chomutovskému Lukáši Rozsypalovi. Ten zásluhou čtrnácti bodů a jedenácti doskoků napodobil spoluhráče Petra Macháče a Davida Žiklu, kteří ceněný výkon zapsali v předchozím průběhu sezóny. Přes deset bodů se přehoupli ještě domácí Nestor Boyko (19) a Norbert Martišek (15) společně s hostujícími Martinem Davidem (17), Václavem Honomichlem, Rostislavem Jirákem (oba 16) a Jaroslavem Lejskem (12).

„Asi zavedeme domácí nedělní zápasy,“ narážel s úsměvem kouč Daniel Hušek na fakt, že jeho tým hrál poslední den týdne před svými fanoušky potřetí v základní části a podruhé vyhrál, když padl pouze s lídrem skupiny Západ z Písku.

Levharty tentokrát nepotkal žádný výpadek – herní ani bodový – což dokazují výsledky jednotlivých čtvrtin, z nichž tři vyhráli, poslední ztratili jen o dva body a vždy nastříleli přes dvacet bodů. „Hráli jsme absolutně bez tlaku, protože nám chyběla spousta hráčů včetně všech tří stěžejních pivotů,“ reagoval chomutovský trenér. „Bylo to čistě v našich hlavách. Řekli jsme si, že to zkusíme pět minut, pak deset a takhle jsme pořád přidávali, až jsme vyhráli,“ připojil muž, jemuž chyběli zejména Ondřej Kovář, Petr Macháč a David Žikla.

Ač dělilo před úvodním rozskokem oba týmy sedm výher, v tabulce lépe postavení hosté vedli jen 23 vteřin v závěru prvního poločasu a to pouze o bod. „Zaregistroval jsem jen, jak Pavel Čihař říká, že Plzeň poprvé vede,“ přiznal první muž střídačky Levhartů, že tento údaj mu unikl. Dobře však věděl, že Nestor Boyko měl hned zkraje druhé čtvrtiny čtyři fauly a Norbert Martišek po polovině stejného hracího období tři.

Komentář: Babiš sportovce nejednou zklamal. Dají mu u voleb červenou kartu?

Oba do té doby bodově táhli tým, ale duel nakonec dohráli s celkem slušnou porcí prostoru 22 a 31 minut. „Byly tam takové hloupé fauly i od jiných, takže jsme museli vypustit mladé kluky včetně Víti Slabihouda, který prvním rokem hraje juniory,“ reagoval na pět osobních chyb Jakuba Seiferta. „Všichni se toho zhostili velmi dobře, navíc mi přišlo, že Plzeň přijela s tím, že to nějak odehraje, když viděla naše absence. A my jsme to chtěli víc,“ ohlížel se Daniel Hušek závěrem.

Sestava BK Levharti Chomutov: Hlava 24, Boyko 19, Martišek 15, Rozsypal 14, Bobek 9, Janů 7, Morávek 3, Seifert 2, Slabihoud, Valenta.

Sestava BK Lokomotiva Plzeň: Aušprunk 25, David 17, Honomichl 16, Jirák 16, Lejsek 12, Froněk 2, Zeman 2, Baselides, Winter, Sůva.

Libor Kult