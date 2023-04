V závěrečném duelu aktuálního prvoligového ročníku hostili chomutovští basketbalisté na palubovce Městské sportovní haly hráče Prostějova, které ve třetím domácím utkání bez přerušení porazili i podruhé v rámci skupiny o udržení. Levharti nasázeli v zahajovacím dějství šestatřicet bodů, čímž rázně vykročili za vítězstvím, na nějž nakonec po výsledku 103:79 opravdu dosáhli. Navíc nastříleli nejvíc bodů v sezóně a podruhé zakončili utkání s trojciferným počtem bodů.

Chomutovští basketbalisté. | Foto: BK Levharti Chomutov

Úvod zápasu si pro sebe rezervovali domácí Boyko a hostující Slavík, jejichž trojky stanovily po 133 vteřinách hry skóre 6:6. Následující dvě minuty vyhráli 9:0 svěřenci Daniela Huška, kteří ustáli i přiblížení Hanáků, jelikož do konce první čtvrtiny odskočili do dvacetibodového vedení. „Už s Pardubicemi jsme měli dobrý vstup do zápasu, ale zápas jsme do vítězného konce nedotáhli,“ upozorňoval Daniel Hušek.

První muž chomutovského realizačního týmu svou družinu na start zápasu upozorňoval i tentokrát, neboť v Prostějově domácí rychle utekli do vedení dvouciferným rozdílem, i když Severočeši nakonec vyhráli. „Tentokrát to bylo o basketbalových dovednostech a soupeři, který přijel v hodně zvláštní sestavě vzhledem k okolnostem,“ přiblížil, co stálo na dobrým začátkem souboje.

Kouč Levhartů jen překvapeně kroutil hlavou, neboť Prostějov mohl pořád spadnout do baráže o první ligu. „Kdyby Vysočina neporazila košem s klaksonem Pelhřimov, zahučel by do baráže Prostějov a měl by v ní velké starosti vzhledem k tomu, jaké týmy se tlačí z druhé ligy výš,“ popisoval Daniel Hušek. „Z toho důvodu mě překvapil jejich přístup i fakt, že přijeli v sedmi lidech v dost oslabené sestavě,“ připojil jedním dechem.

FOTO: Strupčické béčko má čtrnáct výher v řadě a jde do trháku

Soubor kolem kanonýra Boyka, jenž byl s dvaceti body nejlepším střelcem závěrečné bitvy sezóny, vyhrál kromě druhé čtvrtiny všechna zbývající tři dějství. „Třicet minut jsme předváděli velmi dobrý basketbal, ale ve druhé čtvrtině jsme měli lehký mentální výpadek, kvůli kterému jsem si musel vzít razantnější oddechový čas, abychom kluky vrátili zpátky do koncentrace na zápas,“ přiblížil šéf chomutovské lavičky. „Nakonec jsme dali za poločas padesát osm bodů, což si o nějaké vyšší skóre říkalo,“ pokračoval už s lehkým úsměvem.

Chomutovské bodové konto se nakonec zastavilo na cifře 103, k čemuž kromě již zmíněného Nestora Boyka přispěli i ještě Ondřej Kovář (18), Norbert Martišek (17), Lukáš Rozsypal (13) a Jiří Hlava (13). Za Prostějov kontrovali Ondřej Komárek (16), který díky jedenácti doskokům zapsal double-double, Lukáš Jenčík (13), Adam Klepač (13), Jakub Slavík (13) a Leonardo Varsík (11).

„Rychlé výrazné vedení a prostějovská sestava nám pomohly k vysokému počtu nastřílených bodů, i když směrem dopředu jsme v sezóně předvedli lepší výkony,“ konstatoval Daniel Hušek. „Příležitost dostali i junioři, takže nás potkaly nějaké výpadky. Tím pádem si dovolím tvrdit, že umíme směrem dopředu hrát lépe,“ uzavřel.

Znojmo vede nad Piráty už 2:0. Série pokračuje ve čtvrtek v Chomutově

Sestava BK Levharti Chomutov: Boyko 20, Kovář 18, Martišek 17, Rozsypal 13, Hlava 13, Písařík 9, Seifert 4, Morávek 4, Janů 3, Slabihoud 2Sestava BCM Orli Prostějov: Komárek 16, Jenčík 13, Klepač 13, Slavík 13, Varsík 11, Sabol 8, Schneider 5

Libor Kult