Jako první dal koš hostující Olejník, na něhož odpověděl ještě v první minutě domácí Kovář. To byl po hříchu pro svěřence Daniela Huška jediný okamžik, kdy na tabuli svítil nerozhodný výsledek. Brzy se totiž prosadil liberecký Kořínek a soubor zpod Ještědu následně většinu utkání už jen navyšoval náskok.

Dvouciferný rozdíl mezi oběma týmy poprvé panoval zhruba dvě a tři čtvrtě minuty před úvodním klaksonem, na konci zahajovací čtvrtiny vedla družina hostujícího kouče Jana Pastýříka o dvanáct bodů. Olejníkova trojka 81 vteřin před odchodem do šaten stanovila poločasový výsledek na 42:62 z pohledu Levhartů, kteří i po změně stran nabírali větší a větší ztrátu.

Závěrečné dějství však patřilo domácímu výběru, který nakonec stlačil manko pod dvacet bodů. Přestože Liberec zaznamenal za poslední čtyři minuty střetnutí jen čtyři body, byla v Chomutově popáté v probíhajícím ročníku k vidění stovka, již i tentokrát inkasovali domácí. „Liberec byl v tomto utkání bez debat lepší,“ vypálil Daniel Hušek bez váhání.

Mistrovské Zmije si odvetu pohlídaly. Doma složily házenkářky Most 39:24

„Na druhou stranu si nemyslím, že jsou kvalitnější než my. Zápas byl víc o nás než o Liberci,“ doplnil jedním dechem a zamýšlel se nad faktem, že jím vedený soubor prohrál počtvrté v řadě. „Nás série porážek až tolik nedeprimuje, protože už jsme ji zažili a navíc z Litoměřic jsme se vrátili s dobrým pocitem z výkonu ve druhém poločase,“ rozpovídal se šéf chomutovské střídačky.

Jeho svěřenci však na druhých dvacet minut krajského derby v dalším severočeském souboji nenavázali. „Bohužel Liberec trefil skoro všechno a dostal se na vlnu,“ narážel Daniel Hušek na padesátiprocentní úspěšnost soupeře z pole a dokonce šedesátiprocentní za dva body. „Bohužel se potápíme sami,“ posteskl si.

Levharti zatím vyhráli v prvním kole doma s mužstvem SP Basket a v devátém pokračování první ligy na palubovce Pelhřimova. V bitvě tabulkových sousedů měli na další úspěch podle hlavního kouče pomýšlet. „Měli jsme tenhle zápas zvládnout, ale asi se opravdu musíme naučit vyhrávat,“ přemítal s tím, že lépe se chomutovské družině hraje proti silnějším soupeřům. „Stoprocentně,“ vyhrkl. „Bohužel se zápasy s týmy kolem nás necháváme hloupě svazovat a ještě to ,podporujeme‘ špatnou obranou,“ připojil.

V roce 2022 vyrazí tým Daniela Huška už jen v neděli 18. prosince do Písku a bude mít téměř tři týdny zápasové volna, neboť další duel ho čeká v pátek 6. ledna 2023 na palubovce USK Praha. „Zopakuju, že hlavy máme relativně čisté, protože jsme říkali, že se budeme učit a sezóna pro nás pravděpodobně začne až v únoru v play-out,“ nastínil svůj pohled. „Všechno, co získáme do startu play-out, pro nás vlastně bude bonus,“ uzavřel.

Geniální signál. Nizozemci nadchli kulišárnou. Straka: Na to musíš mít koule

Střeleckou tabulku zápasu opanoval se šestadvaceti body chomutovský Nestor Boyko následovaný libereckým Danielem Olejníkem, jenž si připsal bodů třiadvacet. Na hostující straně zakončili střetnutí s dvouciferným kontem ještě Filip Novotný (17), Tomáš Stibor (15), Tomáš Bím (13) a Jakub Hojdar (10). Chomutovský Petr Macháč si došel pro třetí double-double sezóny díky šestnácti bodům a jedenácti doskokům.

Sestava BK Levharti Chomutov: Boyko 26, Macháč 16, Žikla 13, Dušek 9, Martišek 8, Kovář 6, Hlava 5, Rozsypal 3, Písařík, Seifert, Janů, Bobek.

Sestava BA LYNX Liberec: Olejník 23, Novotný 17, Stibor 15, Bím 13, Hojdar 10, Kořínek 8, Příhonský 8, Kejmar 5, Teimer 4, Hofman.

Libor Kult