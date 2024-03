Také během druhého březnového víkendu pokračují oba elitní chomutovské týmy dospělých ve svých soutěžích, kde už naplno probíhají nadstavby. V pátek 8. března od 18 hodin se Levhartice představí na palubovce Slovanky, která hraje domácí zápasy Chance ŽBL ve stejné hale jako pražská Slavia. Ve stejný den odstartují Levharti druhou polovinu skupiny o udržení v první lize v Olomouci, kde proběhne úvodní rozskok rovněž v 18 hodin.

Basketbalové Levhartice při poradě s trenéry. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Levhartice vstoupily do skupiny A2 výhrou v Trutnově, takže tři duely před koncem nadstavby mají na čele tabulky náskok čtyř výher na druhou Ostravu, která však odehrála o zápas méně. Případný úspěch v hájemství Slovanky by znamenal definitivní jistotu současné pozice a čtvrtfinále proti třetímu celku horní nadstavby. O bronzu po dlouhodobé části se velice pravděpodobně rozhodně mezi dvojicí KP Brno a Slavia Praha.

Slovanka má v tuto chvíli úplně jiné starosti, protože ji díky skalpu Brandýsa v prvním kole nadstavby dělí jen jediné vítězství od poslední pozice v tabulce a tím pádem od baráže s vítězkami první ligy. Oba vzájemné souboje v základní části vyhrály Levhartice, které pokaždé nastřílely přes 90 bodů při výsledcích 94:76 doma a 91:59 venku.

Severočešky by si měli v kontextu předchozích klání dávat pozor na dvojici Elišek. Eliška Mircová zapsala 31 bodů, Eliška Hálová dala jen o bod méně a navíc má nejvyšší bodový průměr na utkání v celé soutěži (19,6). Na chomutovské straně se nejvíc činily NaJai Pollard (36), která má třetí nejvyšší bodový průměr v Chance ŽBL (17,9), s Eliškou Brejchovou (31). Naposledy v hlavním městě však zakončila střetnutí s dvouciferným bodovým kontem hned pětice Levhartic.

Chomutovští basketbalisté v první polovině nadstavby stoprocentně využili výhody domácího prostředí, kde vyhráli všechny tři souboje. Doposud jediný venkovní duel v Prostějově sice ztratili, ale i tam měli zápas dobře rozehraný. Pokud svěřenci Václava Forsta v metropoli Olomouckého kraje zvítězí, vzdálí se Hanákům tři kola před koncem na čtyři výhry, což by znamenalo vyhnutí se přímému sestupu a při příznivé shodě výsledků i únik před baráží. Definitivní záchrana by nastala, pokud by Severočeši vyhráli a jeden z dvojice Ostrava–Prostějov padl.

V první bitvě pod Krušnými horami uspěli Levharti i ve třetím vzájemném utkání, když vyhráli poměrem 130:88, k čemuž přispěli čtyři dvouciferní střelci a dvě statistiky double-double. Obojí se týkalo Petr Macháče, který ke 34 bodů přidal 15 doskoků, a Ondřeje Kováře, jenž zapsal 16 bodů a 15 doskoků. Nestor Boyko si připsal 31 bodů a Jakub Weig 18. Olomoučtí trenéři točili na palubovce šest hráčů, z nichž pouze jeden nebodoval.

Libor Kult