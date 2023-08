Nejen basketbalové Levhartice z Chomutova, ale také Levharti se chystají na start nové sezóny. Podruhé za sebou povede chomutovský celek z pozice hlavního kouče Daniel Hušek, jenž bude mít k dispozici opět mladý výběr.

Trenér basketbalových Levhartů Daniel Hušek. | Foto: BK Levharti Chomutov

Svěřenci Daniela Huška, jenž bojovali v loňské sezóně s mladým výběrem podle očekávání o záchranu, což se relativně s přehledem Levhartům povedlo, se připravují už na čtvrtou prvoligovou sezónu v řadě za sebou. Šestadvacetiletý Hušek se může ve svém kádru opět těšit na zřejmě největší oporu v podobě Nestora Boyka, kapitána Jakuba Seiferta, ale i na zkušeného Vladimíra Dolanského. Svou chomutovskou etapu si prodlouží Šimon Gareis, jenž pod Krušné hory přišel v průběhu minulé sezóny. Levhartí barvy budou nadále oblékat také Ondřej Kovář s Jonášem Písaříkem. Velký potenciál ukázal v minulé sezóně Jiří Hlava a o možnou průlomovou sezónu by mohla zabojovat trojice Filip Morávek, Josef Janů a Vít Slabihoud. Premiérově se v A-týmu ukazuje sedmnáctiletý Michal Bureš. O své místo v Chomutově zabojuje Jakub Weig nebo devatenáctiletý Ukrajinec Kyrylo Kosenko.

PODÍVEJTE SE: Rašovice mají první body, Klášterec dával třináct kusů

S jistotou pak v Chomutově už nebude působit Norbert Martišek a ani trojice z Děčína, kterou tvoří Lukáš Bobek, David Žikla a Lukáš Rozsypal. Jediným zatím potvrzeným hráčem, který z Armexu do Chomutova dorazí je Petr Macháč. „Náš tým je složen primárně z hráčů, kteří vyrůstali v Chomutově. U deseti z patnácti kluků můžu říct, že basketbalově vyrůstali v Chomutově,“ přibližuje situaci trenér Daniel Hušek, který by jistě rád přivítal ve svém kádru nějakou posilu. „Řešíme to na více frontách, takže zatím nebudu ani naznačovat, jestli jsme něčemu blíž nebo dál,“ konstatoval Hušek.

Levharti už pak mají v nové sezóně za sebou jedno přípravné utkání, ve kterém porazili druholigový Basket Vyšehrad 75:59, když se o nejvíce chomutovský bodů zasloužil Jakub Weig. Další přípravné duely sehrají Levharti na začátku září, když nejprve v pátek 8.9. vyzvou Zwickau a od dva dny později se v Erfurtu střetnou s Gotha.

BK Levharti Chomutov