Náskok Jihočechů se po změně stran začal pomalu ztenčovat, až se dvě a půl minuty před koncem třetí části definitivně rozplynul, když Vladimír Dolanský proměnil dvoubodovou střelu z pole a poslal Levharty do těsného vedení. Po třiceti minutách však na tabuli svítila remíza, kterou nezměnilo ani čtvrté hrací období.

Devatenáct vteřin před jeho vypršením poslal duel do prodloužení úspěšný trestný hod chomutovského Písaříka. V nastavení dali první body Levharti, kteří ještě 74 vteřin před koncem úvodní prodlužované pětiminutovky o bod vedli. Závěr však vyšel lépe hostujícím Lions, již i díky trestným hodům Novotného udrželi neporazitelnost.

Severočeši sahali po senzačním vítězství, takže logicky i trenér Daniel Hušek kousal těsnou porážku ztěžka. „Říká se, že prohra do tří bodů jde za trenérem, takže je to asi moje chyba,“ pousmál se hořce krátce po skončení napínavého střetnutí. „Momentálně opravdu neumím říct, co přesně sehrálo roli. Jestli štěstí nebo basketbalová kvalita,“ soukal ze sebe mladý kouč jedním dechem. „Soupeř sice nebyl kompletní, ale zase nasadil jiné hráče, kteří jsou na první ligu nadstandardní jako třeba Martin Kheil,“ zmínil devatenáctiletého mladíka, jenž má v sezóně průměr téměř sedmnáct bodů v nejvyšší soutěži, v níž odehrál tři zápasy za pražskou Slavii.

Hlavní trenér podle vlastní slov viděl hloupé chyby, ale také výborný návrat do zápasu. „První poločas se nevyvíjel, jak bychom chtěli, ale kluci to nezabalili,“ těšilo šéfa střídačky. „Nemám potřebu komukoliv cokoliv vyčítat, protože mančaft fungoval jako celek, což dokazuje i to, že polovina kluků teď chvíli po zápase brečí,“ pronesl i přes porážku s úsměvem. „Pokud budeme chtít i nadále hrát jako tentokrát, budu spokojený,“ doplnil.

Drtivá většina statistik byla po závěrečném klaksonu vyrovnaná, zřejmě klíčový byl rozdíl v proměňování trestných hodů. Levharti jich přetavili v body 14 z 25, Jihočeši minuli jen sedmkrát z 34 pokusů. „Já bych vůbec nechtěl řešit hosty, kteří mají asi jiné ambice než hrát vyrovnaně s Chomutovem,“ reagoval Daniel Hušek. „Pokud se budeme prezentovat stejným výkonem každý týden, tak nebudu mít problém s žádným výsledkem,“ uzavřel.

Nejlepším střelcem duelu se stal jindřichohradecký Filip Novotný, jenž zapsal 29 bodů. Jen o dva body pozadu zůstal chomutovský David Žikla. Na 22 bodech zakončili utkání již zmíněný Martin Kheil a jeho parťák Štěpán Borovka, za Levharty překročil dvacetibodovou hranici ještě Petr Macháč (21).

Sestava BK Levharti Chomutov: Žikla 27, Macháč 21, Boyko 14, Bobek 13, V. Dolanský 8, Kovář 6, Písařík 4, Martišek 4, Seifert, Müller, Morávek, M. Dolanský.

Sestava GBA Fio banka Jindřichův Hradec: Novotný 29, Kheil 22, Borovka 22, Stegbauer 8, Valentíny 7, Slowiak 5, Bzonek 4, Navrátil 3.

Libor Kult