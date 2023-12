Po sérii tří domácích utkání bez výhry vyrazili chomutovští basketbalisté v první lize k venkovnímu duelu, který naposledy na palubovce pražského souboru SP Basket zvládli. V Liberci však Levharti soupeři zpod Ještědu po výsledku 73:81 ze svého pohledu i ve čtvrtém vzájemném duelu podlehli, přestože vyhráli dvě čtvrtiny. Jednou z opor byl znovu Petr Macháč, který v desátém startu zapsal šestý double-double sezóny.

Chomutovští prvoligové basketbalisté. | Foto: BK Levharti Chomutov

Úvodní koš zápasu zapsal Macháč, na něhož odpověděl trojkou Vladimír Kořínek, což byl jediný okamžik, kdy Liberečtí v zahajovací čtvrtině vedli. Brzy totiž přidal další dva chomutovské body opět Macháč a Levharti nakonec vyhráli úvodní desetiminutovku 23:19. Těsné vedení udrželi svěřenci Daniela Huška ještě téměř šest minut druhého dějství, než Olejník vyrovnal.

Chomutovští si pak ještě vzali vedení zpět, jenže poslední tři minuty prvního poločasu prohráli 13:4, takže do šaten šli spokojenější Liberečtí, kteří byli o pět bodů vpředu. Po změně stran domácí na chvíli odskočili do dvouciferného vedení, ale Levharti během třetí části stáhli manko o jeden bod. V závěrečné čtvrtině však družina zpod Krušných hor více než čtyři minuty nedala koš, takže rysi si došli pro sedmé vítězství sezóny.

„Do zápasu jsme velmi dobře vstoupili a zhruba patnáct minut vedli,“ liboval si Daniel Hušek. „Jenže pak přišlo několik hloupých ztrát. Bylo to období, které jsem v šatně nazval mentálním odchodem,“ prozradil se smíchem. „Bylo fajn, že jsme se během druhého poločasu do zápasu vrátili,“ potěšilo mladého kouče.

Bodový výpadek v závěrečném dějství přisuzoval šéf realizačního týmu Levhartů snížené možnosti střídání. „Posledních osm minut jsme měli k dispozici pouze šest hráčů,“ posteskl si. „Liberec má pár zkušených borců, kteří vědí, kdy mají kde zatáhnout, až je to občas zákeřné. Z toho důvodů byl zápas docela drsný, takže se nám dva hráči zranili a dva vyfaulovali,“ popisoval. „Bez Nestora Boyka a Ondry Kováře se v koncovce vyrovnává špatně,“ litoval.

Bodový prapor Chomutovských tak táhl Petr Macháč (23), jenž doskočil pod oběma koši třináct míčů a k němuž se nevýrazněji přidal Jakub Weig (17). Na deseti bodech zakončili duel Jakub Seifert s Jiřím Hlavou. Za Liberecké se nejvíc činil Josef Příhonský (22), jemuž nejzdatněji sekundovali Vladimír Kořínek (16) a Ondřej Výcha (12). I s nejlepším střelcem zápasu však odjížděli Levharti zpod Ještědu s prázdnou, což potvrdilo bilanci vzájemných utkání.

„Jeli jsme na palubovku velkého favorita, na kterého navíc dlouhodobě neumíme, protože zkušení borci s vám umí dostat pod kůži,“ zmínil Daniel Hušek bilanci 0:4 z pohledu Levhartů. „O to víc mě potěšil povedený vstup do zápasu, který byl asi zatím nejlepší v sezóně. Škoda že takové výkony nepředvádíme s rovnocennými soupeři,“ doplnil muž, jehož družina uzavře rok 2023 dvěma souboji ve třech dnech. „Máme hodně mladý kádr a mládežníci hrají dva zápasy během víkendu, takže kluci jsou na to de facto zvyklí,“ uzavřel vládce chomutovské lavičky.

Sestava BA LYNX Liberec: Příhonský 22, V. Kořínek 16, Výcha 12, Bím 9, Olejník 9, Teimer 4, Obešlo 4, Stibor 3, Hojdar 2, Vejvar, Š. Kořínek

Sestava BK Levharti Chomutov: Macháč 23, Weig 17, Seifert 10, Hlava 10, Boyko 7, Morávek 4, Kovář 2, Janů, A. Mladý, Slabihoud

Libor Kult