V rámci skupiny o udržení v první lize vyrazili chomutovští basketbalisté potřetí za sebou na palubovku soupeře. Jejich cílem byla tentokrát Ostrava, jíž doma podlehli. Levharti potvrdili, že ve druhé části sezóny jim venkovní duely jdou a po výsledku 95:87 zapsali i díky dvěma double–doublům třetí vítězství bez přerušení. Svěřencům Daniela Huška tak hrozí čtyři zápasy „už pouze“ baráž, jelikož poslední Vysočina zapsala jedinou výhru a Severočeši už sedm.

Chomutovští Levharti porazili Ostravu. | Foto: BK Levharti Chomutov

Střetnutí otevřela Stehlíkova trojka, na niž brzy navázal také Mička, takže Chomutovští od startu duelu ztráceli. Dvouciferný rozdíl ve prospěch domácích svítil na ukazateli poprvé po třech a čtvrt minutách hry, zahajovací čtvrtinu nakonec Snakes vyhráli o dvanáct bodů. „Při dlouhých výjezdech je prohraná první čtvrtina už taková naše klasika,“ pousmál se hořce Daniel Hušek.

Další dvě dějství uzmuli Levharti, čímž nakročili k vítězství, přestože poprvé srovnali až necelou minutu před poločasovým odchodem do šaten. Po návratu na palubovku začali budovat náskok, který se poprvé vyšplhal na dvouciferné číslo opět po zhruba třech a čtvrt minutách. „Domácí hodně drželo procento tříbodové střelby, které šlo ale ve třetí čtvrtině dolů,“ popisoval mladý kouč jeden z důvodů obratu.

„Byli jsme daleko koncentrovanější a úspěšnější na naší obranné polovině, z čehož pramenily naše rychlé protiútoky,“ téměř okamžitě přehodil výhybku směrem ke svému souboru, jenž zvládl třetí venkovní utkání nadstavby i díky doskoku, který Severočeši vyhráli v součtu pod oběma koši poměrem 44:34. „Byl to jeden z atributů, který nás k vítězství dovedl,“ přitakal Daniel Hušek. „Domácí pivoti to navíc neustáli v hlavách a zápas předčasně opustili po kombinaci úmyslného faulu a technické chyby,“ přiblížil následně konec Jiřího Štěpánka a Jana Mičky už ve třetí části.

„Přitom šlo o zápas bez nervů, nebyly tam nějaké vyhrocenější okamžiky, ale soupeř to zkrátka nezvládl,“ připojil ještě s tím, že situaci kolem pádu do baráže se zamotává. „Pelhřimov urval dva zápasy v koncovce, ale my naštěstí pořád nějaký polštář máme,“ poukazoval na fakt, že jeho družina má náskok dvou vítězství a ještě ji čekají čtyři duely z toho tři doma.

Nejlepšími střelci bitvy v Ostravě se stali domácí David Jakel (33) a Jan Stehlík (25), na chomutovské straně měl nejpřesnější ruku čtyřiadvacetibodový David Žikla, jenž díky deseti doskokům zapsal double-double stejně jako devatenáctibodový Petr Macháč. S dvouciferným bodovým kontem zakončili střetnutí ještě Jan Mička ze Snakes (11) a Šimon Gareis (17) s Jiřím Hlavou (12) z Levhartů.

Sestava BK Snakes Ostrava: Jakel 33, Stehlík 25, Mička 11, Voráč 6, Wojnarowský 6, Pavelek 4, Blačinský 2, Štěpánek

Sestava BK Levharti Chomutov: Žikla 24, Macháč 19, Gareis 17, Hlava 12, Rozsypal 8, Bobek 5, Kovář 4, Seifert 3, Martišek 3, Písařík, Janů

Libor Kult