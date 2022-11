Až do poloviny úvodní desetiminutovky se skóre přelévalo ze strany na stranu, což změnil až zlom čtvrtiny, kolem nějž Severočeši odskočili do šestibodového vedení. Jenže trojka Koláře těsně před prvním klaksonem překlopila první čtvrtinu na stranu Polabí.

Ve druhé části se scénář opakoval jen s tím rozdílem, že Levharti získali výraznější náskok dříve a vzdálili se na devět bodů. I tentokrát se Středočeši zvedli, ale výsledek neotočili, takže Levharty hřálo v šatně vedení 53:52.

Po návratu na palubovku pokračoval vyrovnaný duel a oba týmy se znovu vystřídaly ve vedení. Chomutovští se ho ujali zhruba tři a půl minuty před koncem třetího hracího období, jenže to bylo naposledy, co se jim Nymburští dívali na záda. Po třiceti minutách byli hosté nakonec o šest bodů vpředu. Brzy po startu čtvrté čtvrtiny rozdíl poprvé narostl na dvouciferné číslo, což už svěřenci Jana Košaře nepustili a došli si pro výhru o dvacet bodů.

Před úvodním rozskokem se realizační tým strachoval, zda hráči vypomáhající z Děčína start duel stihnou, což se nakonec povedlo. Vstup do zápasu to však podle Daniela Huška neovlivnilo. „Začali jsme v podstatě stejně jako pokaždé a s lehce stresovou situací jsme se vypořádali, i když jsme některé věci včetně předzápasové porady museli narychlo měnit,“ ohlížel se hlavní kouč Levhartů, který viděl největší potíž jinde. „Bohužel jsme za poločas dostali padesát dva bodů a ve druhém ještě víc,“ lamentoval.

Jak už bylo zmíněno, poprvé byl mezi oběma soupeři desetibodový rozdíl až v závěrečné čtvrtině, což šéf chomutovského realizačního týmu přičítal dobré střelbě Polabí z dálky. „Jestli se nepletu, dali tři slepené trojky po sobě, což zápas de facto rozhodlo,“ vybavoval si dva přesné pokusy nejlepšího střelce utkání Dávida Nováka a jeden Petera Kováčika. „Bohužel se potvrdilo, co jsme si říkali o poločase v šatně. Nemůžeme hrát vyrovnaně, protože pak se něco posere a my to odneseme, což se přesně stalo,“ hořekoval.

Daniel Hušek byl přesvědčený, že mužstvo mělo vyrovnané střetnutí urvat, což se bohužel nestalo. „Je to čistě o nás a našem chtíči, o kterém se bavíme neustále, což je trochu frustrující,“ připustil. „Byli jsme spokojení s tím, že jsme dali koš, ale chyběla mi větší agresivita v obraně nebo cokoliv dalšího navíc,“ rozpovídal se mladý trenér. „V útoku problém nemáme, tam se o balon popereme, ale dlouhodobě máme problém v obraně. Musíme se na to ještě víc zaměřit a změnit naši mentalitu,“ připojil jedním dechem.

V zápase zaujal ještě jeden moment. Tři a půl minuty před koncem prvního poločasu si Daniel Hušek vzal oddechový čas a byl slyšet zatím asi nejvíc v sezóně při domácích zápasech, přestože jeho tým v tu chvíli vedl 47:43. „Dlouhodobě říkám, že neřeším, jestli vedeme nebo prohráváme, ale jak hrajeme a jak se prezentujeme. Byl jsem hodně nevrlý z toho, co jsme předváděli v obraně,“ uzavřel.

Hostující Dávid Novák zakončil střetnutí s 36 body, za Levharty se nejvíc činil dvacetibodový Nestor Boyko. Na double-double však nakonec dosáhli jiní a byli mezi nimi oba druzí nejlepší střelci svých celků. Šestnáctibodový Levhart Petr Macháč zaznamenal patnáct doskoků, šestadvacetibodový Martin Kolář z Polabí doskočil pod oběma koši sedmnáct míčů. Chomutovský David Žikla přidal ke třinácti bodům jedenáct doskoků.

Sestava BK Levharti Chomutov: Boyko 20, Písařík 16, Macháč 16, Žikla 13, Dušek 9, Kovář 5, Martišek 4, M. Dolanský 3, Bobek 1, Janů, Rozsypal, Hlava.

Sestava Basketbal Polabí: D. Novák 36, Kolář 26, Ouředník 15, P. Novák 13, Kováčik 9, Merta 6, Studnický 2, Frič, Fišera.

Libor Kult