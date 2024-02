Ve třetím kole prvoligového play-out se chomutovští basketbalisté podruhé představili na domácí palubovce, kde hostili Snakes Ostrava. Fanoušci v Městské sportovní hale viděli i podruhé v rámci skuliny o udržení ofenzivní smršť Levhartů, kteří znovu dali přes sto bodů a po výsledku 101:80 odskočili Severomoravanům na rozdíl dvou vítězství. Svěřencům Václava Forsta velmi pomohly desátý double-double sezóny Petra Macháče a premiérový Nestora Boyka.

Levharti zdolali Ostravu 101 body. | Foto: BK Levharti Chomutov

Zápas otevřela jedna ze šesti trojek nakonec nejlepšího střelce utkání Nestora Boyka, který i podruhé v play-out překročil pod vrcholky Krušných hor třicetibodovou hranici. Tenhle počin způsobil, že Levharti celý duel vedli a postupnými kroky mířili za důležitou výhrou.

Ještě před prvním klaksonem činil náskok Levhartů několikrát dvouciferné číslo, ale po úvodních deseti minutách byli vpředu „jen“ o šest bodů. Dvouciferný rozdíl si Chomutovští vzali zpět krátce před poločasem a po změně stran ho udržovali. Definitivní krok k vítězství pak udělali v závěrečném dějství, jež vyhráli nejvyšším rozdílem ve střetnutí.

Jak už bylo zmíněno, nejvíc k němu přispěla dvojice Nestor Boyko – Petr Macháč. První jmenovaný přidal k pětatřiceti bodům deset doskoků, druhý zapsal 26 bodů a jen o dva doskoky méně. Na deseti bodech zakončili souboj třetího kola play-out Jakubové Weig a Seifert. Také na ostravské straně byli čtyři dvouciferní střelci, z nichž nejvíc bodů zaznamenal Radek Janisch (23). Následovali Jiří Dedek (16), Jan Stehlík (14) a Jan Voráč (12).

S druhou domácí stovkou v rámci skupiny o udržení byl Václav Forst logicky spokojený, ovšem to nebyl jediný herní aspekt, který kouče Levhartů potěšil. „Musím pochválit celý tým, i když nás zase potkaly výpadky,“ pravil. „Nicméně kluci chtěli vyhrát a dali tomu, co měli – srdce. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ doplnil ještě.

Podle chomutovského hlavního trenéra by mužstvo mohlo pomýšlet na sto bodů i ve venkovních kláních play-out. „Když jedete ven v podstatě v osmi lidech, nejde hrát, co bychom chtěli, a fyzické síly ubývají o to víc,“ vysvětluje. „Nicméně chci věřit, že už nás to nebude potkávat a budeme v plném složení, abychom předváděli basketbal jako s Ostravou,“ přál si první muž realizačního týmu.

Jeho družina zapsala důležité vítězství, kterým se od Snakes odpoutala na dvě výhry. „V téhle fázi sezóny se počítá každé vítězství a je důležité, nicméně my jdeme krok za krokem a díváme se jen na nejbližší zápas,“ uvedl Václav Forst. „Příští týden nás doma čeká Zlín, na který musíme potrénovat a dobře se připravit. Zase si nesmíme dovolit zaváhat,“ vyhlížel hlavní trenér další bitvu.

Tým bude opět potřebovat přesnou ruku Nestora Boyka a důraz Petra Macháče pod oběma koši. „Je pravda, že s Ostravou se oba v dobrém slova smyslu vymykali, ovšem bez týmu by ani jeden z nich takový výkon nepodal. Basketbal je týmový sport a já chválím všechny,“ opakoval Václav Forst. „Petr Macháč se nebojí kontaktu, i proto sbírá doskoky, Nestor Boyko předvádí v poslední době stabilní výkony,“ přiblížil závěrem svůj pohled na oba zmíněné hráče.Sestava BK Levharti Chomutov: Boyko 35, Macháč 26, Weig 10, Seifert 10, Kovář 9, A. Mladý 5, Morávek 3, V. Dolanský 3, Slabihoud, Bureš, JanůSestava BK Snakes Ostrava: Janisch 23, Dedek 16, Stehlík 14, Voráč 12, Vilč 5, Smažák 4, Celerin 4, Rotrekl 2, Blačinský

Libor Kult