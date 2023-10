Chomutovské basketbalistky odehrály první střetnutí v rámci druhé nejprestižnější evropské soutěže v Maďarsku, nyní je čeká domácí eurocupová premiéra s italským týmem Dinamo Sassari. Soubor ze Sardinie má sice více zkušeností s EuroCupem, který hraje potřetí za sebou, ovšem stejně jako Levhartice v úvodním utkání padl, což znamená, že oba celky budou ve středu 18. října od 19 hodin bojovat o první vítězství v rámci skupiny K.

Chomutovské Levhartice čeká první domácí zápas v rámci EuroCupu. | Foto: TARR KSC Szekszárd

Družstvo ze zhruba stodvacetitisícového města trénuje od roku 2020, kdy tým postoupil do italské nejvyšší soutěže, Antonello Restivo. Pod jeho vedením Dinamo skončilo v předchozím ročníku čtvrté, díky čemuž si zajistilo přímou vstupenku do EuroCupu. Start aktuální sezóny však Sassari úplně nevychází, jelikož na výhru čekalo až do třetího klání s Římem a předtím nestačilo na Campobasso se San Giovanni.

V domácí nejvyšší soutěži táhnou druhé soupeřky Levhartic třiadvacetiletá americká basketbalistka Ashley Joens s průměrem 14,7 bodu na zápas, stejně stará portorická reprezentantka a účastnice posledního světového šampionátu Mya Hollingshed (12,7) a čtyřiadvacetiletá Ivana Raca (12), která vlastní srbský i kyperský pas.

Sassari má za sebou už dvě účasti v EuroCup, kam se v obou předchozích případech probojovalo přes kvalifikaci. V minulém ročníku Dinamo postoupilo do play-off, ovšem hned v osmifinále vypadlo s krajankami z Benátek. V aktuální sezóně zahájily svěřenkyně Antonella Restiva evropskou pouť domácí porážkou 65:72 s Movistar Estudiantes, během níž nastřílela Mya Hollingshed 22 bodů a Ivana Raca o sedm méně.

Levhartice si první dvě kola EuroCupu proložily úspěšným duelem Chance ŽBL na palubovce SBŠ Ostrava, kde vyhrály o dvacet bodů. Nyní musí soubor Pavla Staňka znovu přepnout do Evropy. „Čeká nás rychlý basketbal, protože Sassari sází na rychlost, tvrdost a tři silné individuality. Když se na ně dobře připravíme, mohli bychom do zápasu dobře vstoupit a udržet se s nimi co nejdéle, abychom v závěru třeba něco zkusili,“ přibližuje chomutovský kouč. „Snaží se dostat balon co nejrychleji na útočnou polovinu, kde jsou pak natolik disciplinované, že umí vyhodnotit, jestli mají šanci na nějaké přečíslení, nebo mají zahrát přece jen postupný protiútok,“ přibližuje.

Libor Kult