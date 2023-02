V zahajovacím dějství se oba týmy vystřídaly ve vedení, aby ji nakonec o jediný bod vyhráli Chomutovští. Svěřenci Daniela Huška ve druhé desetiminutovce soupeři odskočili do osmnáctibodového vedení, přestože v jednu chvíli byli vpředu i o více než dvacet bodů.

Trvale přes tuto hranici se náskok Levhartů přehoupl v závěru třetí části hry po trojce Boyka a nakonec se vyšplhal rozdíl mezi oběma celky na jednatřicet bodů. Přestože výsledek vypadá jednoznačně, chomutovský trenér tak jasně zápas neviděl.

„Věděli jsme, že utkání je pro nás nesmírně důležité a případná porážka by znamenala velkou komplikaci v boji o záchranu první ligy, což se na nás v úvodu podepsalo, protože jsme byli dost nervózní a svazovalo nás to,“ rekapituloval Daniel Hušek celý první poločas.

„Vyhráli jsme ho sice skoro o dvacet bodů, ale nebyli jsme schopní trefit koš ani na několik pokusů z jasných pozic,“ lamentoval i přes pozitivní výsledek. Podle mladého kouče se zápas definitivně zlomil na stranu jeho svěřenců po návratu ze šaten. „Odrazili jsme nápor domácích, kteří se prvních pět minut druhého poločasu vzepjali k dobrému výkonu, ale pak jsme odskočili a už si zápas pohlídali,“ ohlížel se.

Levharti udrželi Vysočinu na jediné výhře, takže na ni mají čtyři vítězství náskok, což vypadá ohledně přímého sestupu nadějně, i když stále to ještě neznamená matematickou jistotu. Předposlední tým po skončení osmičlenné skupiny spadne do baráže. Na tuto příčku mají Severočeši dvě výhry k dobrou. „Úspěch v Jihlavě nám pomůže a dodá trochu klidu do dalších střetnutí,“ přemítal první muž realizačního týmu.

„Do Prostějova tím pádem pojedeme uvolněnější a bez tak velkého stresu, protože případná výhra nám může vlastně jen pomoct,“ připojil Daniel Hušek, který v delším cestování ve srovnání se základní částí nespatřuje problém. „Vyrazili jsme zhruba o půl hodinky dřív, abychom byli na místě zhruba hodinu a půl před zápasem jako vždycky,“ prozradil.

Nejlepším střelcem zápasu se stal třiadvacetibodový Levhart David Žikla, na druhé straně mu s osmnácti body dýchal na záda domácí Ondřej Maňák. Dvouciferné bodové konto hřálo po závěrečném klaksonu další čtyři hráče – jednoho domácího a tři chomutovské. Jedním z Levhartů byl i Šimona Gareis, který oblékl dres Krušnohorců podruhé. „Sžil se s týmem ještě víc při trénincích, ale jeho přínos je trochu jinde,“ rozpovídal se trenér. „Našim zbývajícím trochu ustrašenějším rozehrávačům Šimonova přítomnost pomáhá hlavně tím, že mohou zodpovědnost přenést i na někoho jiného a tím pádem se zbavit části tlaku,“ uzavřel.

Sestava BC Vysočina: Maňák 18, Plešingr 14, Číha 9, Novák 7, Pešout 4, Dokulil 3, Novotný 2, Policar 1.

Sestava BK Levharti Chomutov: Žikla 23, Gareis 11, Boyko 10, Hlava 10, V. Dolanský 9, Rozsypal 5, Janů 5, Seifert 5, Bobek 4, Martišek 4, Písařík 3, Kovář.

Libor Kult