Krátce po uplynutí třetí minuty druhé části byl náskok Slavoje poprvé dvacetibodový a až do odchodu do šaten osciloval kolem této cifry. Kdo po změně stran čekal pohodové dohrání duelu, spletl by se. Levharti totiž soupeři ještě pořádně zatopili. V polovině čtvrtého dějství se přiblížili na tři body, ovšem vyrovnání se nekonalo.

„Návrat do téměř prohraného zápasu nás stál spoustu sil, které nám v závěru chyběly,“ lehce zalitoval Daniel Hušek, kterého však potěšil právě fakt, že mužstvo střetnutí nevzdalo. „Ukázali jsme velký charakter, i když jsme se potýkali s velkou marodkou a chybělo nám sedm hráčů, které museli nahradit junioři, přestože původně s námi jet vůbec neměli,“ vysvětloval.

Svátek házené! Černí andělé vyzvou v Chomutově vítěze Ligy mistrů

Za největší ztrátu označil první muž chomutovské střídačky absenci Petra Macháče. „Litoměřice mají hru víceméně postavenou na silných pivotech, takže nás i díky tomu podobně jako doma umlátily,“ přibližoval. „Domácí se dostali do laufu, spadlo jim tam skoro všechno, takže jsme za první poločas zase dostali přes padesát bodů,“ hořekoval následně s tím, že kvůli pěti faulům přišel v průběhu souboje o dalšího pivota Ondřeje Kováře.

Druhá půle už podle hlavního kouče Levhartů vypadala podle představ i podle tréninků v týdnu před bitvou s krajským rivalem. „Takhle jsme se chtěli prezentovat. Poučili jsme se z vysoké porážky s Polabím a trénovali opravdu kvalitně, což jsme si do zápasu bohužel přenesli až ve druhém poločase, do kterého jsme vstoupili s elánem jako bychom vedli,“ líčil.

Daniel Hušek standardně o jednotlivcích nemluví, tentokrát však jednoho zmínil. „Pepa Janů odehrál de facto premiéru mezi chlapi a dal dvanáct bodů, přestože by za normálních okolností nenastoupil,“ prohlásil. „Na druhou stranu všichni mladí kluci, kteří s námi jeli trochu nečekaně, se toho zhostili velmi dobře,“ chválil dále s tím, že by si přál, aby tým přenesl dobré výkony proti soupeřům z horní poloviny tabulky také do klání s protivníky, kteří okupují podobné pozice jako Levharti. „To je případ nejbližšího zápasu s Libercem, který praktikuje hodně podobný styl jako Litoměřice. Bude důležité dát se během víkendu dohromady zdravotně a dobře potrénovat v týdnu před dalším domácím vystoupením,“ uzavřel Daniel Hušek.

KVÍZ: Gól století, smrt na Maracaná a selhání božského copánku. Znáte finále MS?

Nejlepším střelcem zápasu se stal s jednatřiceti body domácí Jan Karlovský, jenž díky čtrnácti doskokům dosáhl i na double-double. Stejný počin se povedl také nejpřesnějšímu střelci Levhartů Davidu Žiklovi, který zapsal devatenáct bodů a pod oběma koši získal třináct míčů. Na straně Slavoje zakončili duel s dvouciferným kontem ještě Michal Šotnar a Johan Haiblík (oba 12), za Chomutovské se činil kromě Josefa Janů ještě osmnáctibodový Nestor Boyko.

Sestava Slavoj BK Litoměřice: Karlovský 31, Haiblík 12, Šotnar 12, Maděra 9, Landa 6, Grunt 6, Dvořáček 5, Zajíc 4, Wiesner, Gabriel, Krupka, Chlupsa.

Sestava BK Levharti Chomutov: Žikla 19, Boyko 18, Janů 12, Kovář 8, Dušek 7, Hlava 5, Rozsypal 5, Písařík 3, Morávek, Müller, Slabihoud.

Libor Kult