Chomutovské basketbalistky naskočily po reprezentační pauze jako první do nejvyšší soutěže, v níž hostily na palubovce domovské Městské sportovní haly Slovanku. Před duelem sedmého kola tuzemské elitní soutěže hřála Levhartice série tří vítězství a NaJai Pollard stejně dlouhá šňůra utkání s ceněnou statistikou double-double. Po výsledku 94:76 se obě série natáhly, navíc svěřenkyně Pavla Staňka nastřílely druhý nejvyšší počet bodů v probíhající základní části Chance ŽBL, což je posunulo na druhou příčku tabulky.

Chomutovské basketbalistky porazily Slovanku. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Celou první polovinu zahajovací čtvrtiny se oba celky střídaly ve vedení, až nakonec Levhartice lehce odskočily a vyhrály úvodní desetiminutovku o čtyři body. Krátce po polovině druhého dějství vedly Severočešky poprvé dvouciferným rozdílem, jenže v poločase je hřálo znovu „pouze“ čtyřbodové vedení.

Po změně stran oscilovala mezera mezi oběma týmy právě kolem číslovky deset, aby po třiceti minutách hry svítilo na tabuli skóre 69:58. Také čtvrtá část vyzněla ve srovnání s prvními dvěma výrazněji pro Levhartice, které táhla dvacetibodová NaJai Pollard, jež navíc doskočila čtrnáct míčů. Tentokrát se k ní přidaly se sezónními maximy Monika Satoranská (15) a Eliška Brejchová (14), která poprvé v ročníku překročila dvoucifernou hranici. První dva body v Chance ŽBL zapsala Natálie Svobodová. Za Slovanku nejčastěji skórovali Eliška Mircová (17) a Sára Lišková (12).

Kouč Pavel Staněk podle vlastních slov úvod, jaký přišel, čekal. „Holky jsem na to upozorňoval. Stalo se přesně to, čeho jsem se obával, i když jsem si přál, aby to tak nebylo,“ usmíval se trenér Levhartic, jenž zároveň prozradil, jak vypadala přestávka po vyrovnané druhé čtvrtině. „Museli jsme si uvědomit, že pokračování podobného výkonu by dalo Slovance křídla, aby duel ještě víc zdramatizovala nebo dokonce otočila,“ přibližoval. „Říkali jsme, že musíme zapomenout, co bylo, a hrát, jak kdyby to bylo 0:0,“ doplnil.

S druhou půlí už byl šéf chomutovského realizačního týmu po poznání spokojenější, byť zmínil, že nějaké výhrady by se našly. „Ale jsem rád, že jsme druhý poločas zvládli, jak jsme ho zvládli,“ popsal vítězství o čtrnáct bodů. Celková výhra se zpočátku rodila hůře, což souviselo podle Pavla Staňka nejen s reprezentační přestávkou. „Měli jsme zavřenou halu, takže trénovaly aspoň holky, které byly s národními týmy,“ zmínil taneční soutěž v Městské sportovní hale. „Nicméně i takové překážky musíme překračovat a bojovat s nimi,“ připojil jedním dechem na závěr.

Sestava BK Levhartice Chomutov: Pollard 20, Satoranská 15, Brejchová 14, Bartoňová 11, Fučíková 8, Kadlecová 8, Rylichová 6, Kučerová 5. Hibalová 4, Svobodová 2, M. Staňková 1, J. Staňková.

Sestava Basket Slovanka: Mircová 17, Lišková 12, Mervínská 11, Hálová 10, Ondroušková 7, Hrumaljuk 7, Levínská 6, Zítková 6, Koucká, Nádvorníková, Tomanová, Trollerová.

Libor Kult