Po dvou dnech volna po domácí eurocupové premiéře vyrazily chomutovské basketbalistky znovu na palubovku domovské Městské sportovní haly, kde tentokrát hostily v rámci pátého kola Chance ŽBL Trutnov. Po vyrovnaném prvním poločase rozhodl ve prospěch Levhartic nástup do druhé půle, svěřenkyně Pavla Staňka si nakonec po výsledku 77:55 došly pro třetí vítězství v základní části, k čemuž přispěla druhým double-double v řadě a jubilejním desátým v nejvyšší soutěži NaJai Pollard.

Levhartice udolaly Trutnov. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Levhartice začaly velmi dobře, když povolily Trutnovu první body až po dvou a minutách hry ve chvíli, kdy vedly 7:0. Zhruba tři a půl minuty před prvním klaksonem hřál Severočešky poprvé dvouciferný náskok po koši Kučerové. Po vyhrané první čtvrtině však přišlo uspokojení, takže KARA stáhla v jeden moment manko jen na tři body.

„Řeč těla v šatně a při rozcvičení ve mně vzbuzovaly obavy, které sice dobrý vstup do zápasu nepotvrdil, ale pak jsme si zase vybrali uspávací oddechový čas,“ lamentoval Pavel Staněk. „Naštěstí jsme se probrali a pevně doufám, že přijdeme na to, proč náš takové výpadky potkávají,“ připojil chomutovský kouč, jehož slova potvrdilo třetí hrací období.

I když to bylo jen do určité míry. Levhartice ho sice vyhrály 22:9, avšak realizační tým musel i po změně stran zasáhnout. „Chtěli a museli jsme holkám říct, že takhle pokračovat nechceme a musíme se vrátit k naší hře,“ líčil šéf severočeské lavičky důvod oddechového času. „Perličkou je, že chvíli předtím jsem Petru Tremlovi říkal, že možná zvládneme druhý poločas už bez oddechového času. Jak jsem to dořekl, už jsem si ho bral,“ prozradil se smíchem někdejší člen reprezentace.

Jeho družinu táhly šestnáctibodové NaJai Pollard, jež díky deseti doskokům zapsala podruhé za sebou a podesáté v Chance ŽBL double-double, a Valentýna Kadlecová. Na trutnovské straně zakončila duel s dvouciferným bodovým kontem Kyah Proctor (15). „Chyby tam byly, ale jsem rád, že holky zápas zvládly, vyhráli jsme ho a po rozpačitém konci prvního poločasu jsme zabrali,“ opakoval hlavní trenér Levhartic.

I podruhé chomutovské hráčky mezi tuzemskou elitou uspěly, když v týdnu předtím naskočily do EuroCupu, nicméně tempo z evropské scény si do domácí soutěže i podle svého kouče úplně nepřenesly. „Všechno je o hlavách,“ reagoval Pavel Staněk. „Musíme se naučit přistupovat ke každému zápasu stejně, i když soupeř je třeba slabší než předchozí. Navíc chyba nebude slabším soupeřem tak potrestaná jako silnějším. Bohužel to častokrát vypadá ve stylu, ono to nějak dopadne, stejně vyhrajeme. To ale nechceme, chceme zápasy dirigovat,“ uzavřel důrazně.

Sestava BK Levhartice Chomutov: Pollard 16, Kadlecová 16, Rylichová 9, Morris 7, Brejchová 7, Bartoňová 6, Fučíková 5, Satoranská 5, Hibalová 2, Kučerová 2, J. Staňková 2, Jorová

Sestava BK KARA Trutnov: Proctor 15, Rokkanen 7, Borsová 6, Finková 5, Fisher 4, Králová 4, Šmahelová 4, Gaislerová 3, Evans 3, Keliarová 2, Linhartová 2

Libor Kult