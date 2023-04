Vypadá to, že v sériích, v nichž mohou chomutovské basketbalistky reálně pomýšlet na úspěch, se vyžívají v koncovkách, které jsou rozhodně jen pro silné povahy bez problémů se srdcem. Po třech triumfech s pražskou Slavií díky košům v závěru zopakovaly Levhartice stejný kousek už podruhé také v soubojích o bronz s Hradcem Králové. Tentokrát se stala hrdinkou Kateřina Bartoňová, jejíž střela znamenala výhru po výsledku 61:60.

Levhartice přetlačily Hradec ve druhém zápase o jediný bod. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Severočešky vstoupily do utkání lépe a ještě dvě minuty před prvním klaksonem vedly o čtyři body. Závěr úvodní čtvrtiny však patřil Východočeškám, které skóre otočily a vyhrály poslední dvě minuty 7:1, takže po deseti minutách svítil na ukazateli výsledek 23:21.

Také ve druhé části si Levhartice udržovaly mírné vedení, ovšem do šaten odcházely oba týmy s remízou. Tu jako první zrušily svěřenkyně Jozefa Rešetára, avšak v bodově nejchudším hracím období zápasu byly častěji vpředu domácí Lvice, které ji nakonec o bod uzmuly. Necelé čtyři minuty před vypršením základní hrací doby se Hradec Králové ujal vedení o osm bodů, jenže pak přišel chomutovský finiš.

Ten korunovala čtyři vteřiny před posledním klaksonem dvoubodová střela Kateřiny Bartoňové, jež rozhodla o druhém vítězství Levhartic v sérii a vedení 2:0 na zápasy před návratem na palubovku domovské Městské sportovní haly. „Když se něco takového povede po tolikáté, asi se dá už mluvit skoro o standardu,“ usmíval se po utkání Petr Treml s tím, že se Severočešky nechtějí o závěry opírat v dalších zápasech.

Také asistent slovenského hlavního kouče viděl po druhém skalpu Sokola v aktuálním play-off za pěti zvládnutými koncovkami zápasů podobně jako jeho nadřízený především zkušenost hráček. „Máme v koncovkách vyrovnaných utkání na hřišti zkušenější hráčky, což je znát,“ pronesl. „V utkání nás potkalo pár hluchých míst, kterých Hradec využil, ale v koncovce se projevily zkušenosti, o kterých jsem mluvil,“ doplnil.

Podle Petra Tremla rozhodly druhé střetnutí série maličkosti. „V případě výhry o bod, to tak prostě je,“ uvedl. „Hradec možná trochu lépe doskakoval, my jsme byli úspěšnější v šestkách. Takhle bychom mohli pokračovat statistiky po statistice a hledat další maličkosti. Nicméně závěr se povedl nám, což se počítá nejvíc,“ připojil.

Podobně jako pražskou Slavii i Hradec Králové zlomily Levhartice dvakrát za sebou v závěru střetnutí. To však před třetím kláním nebude podle muže, jenž trénuje i chomutovské juniorky a kadetky, klíčové. „Mladé hradecké hráčky mohou do každého zápasu vstoupit úplně jinak, takže se nedá nic moc předvídat,“ domníval se. „Rozhodně bych nesázel na to, že máme jakkoliv vyhráno, přestože jsme psychickou výhodu získali. Budeme totiž hrát doma, což je při plné hale jako v play-off velká výhoda a zbraň. Navíc tlak bude na Hradci, který už musí třikrát vyhrát, zatímco pro nás jedna prohra ještě tak bolestivá být nemusí,“ přemítal.

Série o bronz bude pokračovat znovu po jediném dni odpočinku v Chomutově, takže Petr Treml si po závěrečném klaksonu uvědomoval, že nejdůležitější bude regenerace. „Taky si musíme projít chyby z druhého zápasu, protože Hradec se připravil na to, čím jsme ho porazili v prvním střetnutí, takže i na to musíme zareagovat,“ uzavřel člen realizačního týmu Levhartic, které by až na kapitánku Krejzovou měly být ve čtvrtek 20. dubna kompletní.

Stejně jako pod vrcholky Krušných hor se stala nejlepší střelkyní zápasu NaJai Pollard, jež přidala k 23 bodům i 16 doskoků, takže i podruhé v sérii zaspala double-double, což se jí povedlo podeváté v sezóně. Také na straně Východočešek měla nejpřesnější ruku stejná hráčka jako v prvním utkání, jíž byla opět Pamela Therese Effangová, která znovu nastřílela 19 bodů. S dvouciferným kontem zakončily souboj ještě chomutovská Valentýna Kadlecová (10) a královéhradecké Kateřina Zeithammerová (16) s Teťanou Havrylčyk (12).

Sestava Sokol Hradec Králové: Effangová 19, Zeithammerová 16, Havrylčyk 12, Fišerová 7, Vojtíková 4, Velichová 2, Pokorná, Zavázalová, Vlachová, Brožová, Hanušová, Hrubá

Sestava BK Levhartice Chomutov: Pollard 23, Kadlecová 10, Bartoňová 9, Fučíková 7, Satoranská 5, Brejchová 5, Hibalová 2, J. Staňková, Kovtun, Jorová, Ceralová

Libor Kult