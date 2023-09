K závěrečné přípravě vyrazily chomutovské basketbalistky do východních Čech, kde odehrály tři zápasy během tří dnů. Postupně prohrály s polským Gorzówem a zdolali Wroclaw s Hradcem Králové. Období před startem domácí nejvyšší soutěže tak zakončily s bilancí tří vítězství a dvou porážek. Nový šéf střídačky Pavel Staněk se ohlíží za přípravou a vyhlíží nejen Chance ŽBL.

Trenér chomutovských Levhartic Pavel Staněk. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Máte za sebou poslední přípravné zápasy v rámci turnaje v Hradci Králové. Jaký z vašeho pohledu byl?

„První zápas s Gorzówem se nám nepovedl. Trochu jsme se hledali a navzájem si v očích četli otázky i odpovědi, co vlastně chceme. Myslím, že v následujících zápasech s Wroclawí a domácím Hradcem Králové jsme naznačili, že cesta, kterou jsme se vydali, by mohla být ta správná. V holkách je obrovský potenciál, ale musí věřit, že to bude hodně dobré, když ten potenciál prodají.“

Když vás tak poslouchám, říkám si, jestli jako trenér nakonec za první zápas nejste i rád. Přece jen jde „pouze“ o přípravu, která k hledání cesty slouží…

„Je pravda, že od toho přípravné zápasy jsou. Kdyby v přípravě vyšlo všechno na jedničku a začalo to skřípat v sezóně, bylo by to špatné. Je lepší, když nám to skřípe takhle na začátku a můžeme promazat místa, kde nás šroub tlačí. Když budu pokračovat v technické terminologii, věřím, že náš stroj vyladíme přesně na situace a dobu, kdy to bude nejvíc potřeba.“

Trochu jste mi nahrál na další otázku. Když i já zůstane u technického žargonu, kde vás pár dní před startem Chance ŽBL nejvíc šroub tlačí?

„Pořád se poznáváme. Holky si zvykají na širší rotaci a nové tváře se seznamují s hráčkami, které už v týmu nějakou dobu jsou. Navíc tu máme novou hráčku, která je typem, jaký tu doteď nebyl. Všechno si tím pádem sedá, protože společných tréninků nebylo až tolik. Teď musíme co nejvíc trénovat spolu, zvyknout si a věřit cestě, kterou jsme se vydali.“

Zmínil jste širší rotaci. Vnímáte ji jako způsob, jak zvládnout náročnou sezónu co nejlépe? Mám totiž pocit, že v minulém ročníku účast v Eurocupu týmy dost poznamenala?

„Přesně takhle uvažuju, protože sezóna bude dlouhá a náročná. Je potřeba zodpovědnost a tíhu celé sezóny rozložit na co nejvíc hráček. Plus samozřejmě chceme dostat do hry co nejvíc mladých hráček, které prošly místní mládeží a které by měly zajistit, aby se ženská liga hrála v Chomutově co nejdéle a tyhle holky věděly, že se můžou dostat do A-týmu a v jeho dresu i na hřiště, pokud si to vybojují, protože zadarmo jim prostor nikdo nedá.“

Jak se vám širší rotace zatím jeví? Já mám pocit, že ke stabilním oporám vždycky vyskočila i hráčka, kterou bychom mezi ně neřadili…

„Je to hrozně příjemné zjištění a já věřím, že to bude pokračovat, díky čemuž budeme hrozně nebezpeční, protože soupeř nebude vědět, která zbraň bude použita. Čím víc hráček v tom bude, tím víc nečitelní budeme.“

Otevírá vám přítomnost Američanky Morrisové další možnosti, jak hrát a být ještě méně čitelní?

„Pořád jsme svým způsobem na začátku. Musíme dokonale poznat její silné stránky a zakomponovat je do systému, který bude trochu odlišný, než když na hřišti nebude. Může to být velká zbraň, kterou se ale musíme naučit správně a ve správný moment využívat.“

Jak se vy osobně těšíte na start ligy? Převládá nervozita nebo natěšení?

„Těším se moc, ale zároveň přiznávám, že je tam určitá nervozita kvůli menšímu počtu společných tréninků, o čemž jsme ale věděli. Navíc si myslím, že určitá nervozita tam být musí. Kdyby nebyla, nebylo by to v pořádku.“

Koho vnímáte za největší soupeře v bitvě o další medaili ze Chance ŽBL?

„Řekl bych, že všechny týmy posilovaly a obměnily sestavy. Myslím, že až první zápasy ukáží, kdo na tom jak bude a kam směřují cíle jednotlivých klubů.“

Může v tomto ohledu něco naznačit poslední zápas turnaje s Hradcem Králové, se kterým Levhartice bojovaly na jaře o bronz a porazily ho i nyní?

„Jde jen o přípravu a takhle se na to dívám. Vždycky se někomu nedaří a někdo vyskočí. Řekl bych, že šanci na medaili cítí skoro každý včetně nás, protože cíle máme vysoké, i když jdeme do sezóny s pokorou a chceme jít zápas od zápasu.“

Libor Kult