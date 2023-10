Znovu po týdnu vyrazily chomutovské basketbalistky do akce v rámci EuroCupu, poprvé se druhá nejprestižnější soutěž pod hlavičkou FIBA představila pod Krušnými Horami, kam přijelo Dinamo Sassari. Levhartice i jejich italské soupeřky první duel prohrály, takže bylo jasné, že jeden z celků bude premiérově v aktuálním ročníku EuroCupu slavit. Přestože Yemiyah Morris s Annou Rylichovou zapsali double-double, družina kouče Pavla Staňka ztratila zápas poměrem 70:80.

Levhartice (v bílém) v domácím duelu EuroCupu s Italkami. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Celou úvodní čtvrtinu si svěřenkyně Antonella Restiva udržovaly mírné vedení, jehož stahování obstarávaly Levhartice Kadlecová (5), Fučíková (5) a Rylichová (4), které si téměř přesně rozdělaly všechny chomutovské body. Když po téměř čtyřech minutách druhé části Satoranská dopíchla předchozí neúspěšné pokusy spoluhráček, Severočešky poprvé a bohužel nakonec i naposledy vedly.

Stav 23:22 svítil na tabuli zhruba minutu, než dala trojku hostující Joens. Sassari následně do konce poločasu odskočilo do sedmibodového vedení, které po změně stran narostlo místy i na jednadvacet bodů. Levhartice však zabraly, takže nakonec padly o deset bodů. „Všichni jsme si vědomi, že takové zápasy se nevzdávají a hrají se až do konce,“ pronesl Pavel Staněk. „Holky chtěly před domácími fanoušky ukázat, že bojují pořád,“ těšilo hlavního kouče Levhartic.

Vzepjetí přišlo až v závěrečné čtvrtině, již Levhartice jako jedinou vyhrály. „Bohužel se stalo, co jsme si říkali, že se stát nesmí,“ okomentoval šéf lavičky třetí hrací období, které de facto rozhodlo o osudu střetnutí, jelikož Sassari ho vyhrálo o čtrnáct bodů. „Bohužel jsme nechali Italky hrát a nechali jsme rozehrát holky, o který jsme věděli, že to budou brát na sebe,“ litoval jedním dechem.

„Nešli jsme do obrany tak agresivně jako v prvním poločase. Jakmile jsme obranu zase zagresivnili, vrátili jsme se do hry a stáhli jsme manko na devět bodů,“ poukazoval na průběh závěrečné desetiminutovky.

V samotném úvodu utkání se Levhartice naopak trochu trápily v útoku, spousta otevřených a snadných pozic zůstala nevyužita. „Myslím, že kdyby podobné situace nastaly v lize, holky by je s přehledem proměnily, protože šlo o pozice, které za normálních okolností dávají. Teď ale asi zapůsobil vyšší úroveň soutěže a navíc poprvé doma,“ uzavřel Pavel Staněk.

Z jeho týmu dala nejvíc bodů NaJai Pollard, následovaná dvanáctibodovými Yemiyah Morris, která přidala deset doskoků, a Valentýnou Kadlecovou. Anna Rylichová kromě deseti bodů doskočila třináct míčů, Kateřina Bartoňová zaznamenala deset asistencí. Sassari táhla trojice Debora Carangelo (19), Ivana Raca (18) a Mya Hollingshed (13).

Sestava BK Levhartice Chomutov: Pollard 17, Morris 12, Kadlecová 12, Rylichová 10, Fučíková 8, Kučerová 7, Bartoňová 2, Satoranská 2, Hibalová, J. Staňková, Brejchová, Jorová.

Sestava Dinamo Sassari: Carangelo 19, Raca 18, Hollingshed 13, Joens 9, Togliani 8, Toffolo 7, Kaczmarczyk 6, Crudo, Spiga Trampana, Bebbu.

Libor Kult