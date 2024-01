Přelom letopočtu si chomutovské basketbalistky orámovaly dvěma souboji s celky z moravské metropole. Rok 2023 uzavřely domácí prohrou se Žabinami, k úvodnímu duelu roku 2024 odcestovaly do brněnské haly Vodova, kde působí soubor KP TANY. Jihomoravanky vyhrály obě liché čtvrtiny výrazněji než Levhartice sudé, takže po výsledku 75:87 zapsaly svěřenkyně Pavla Staňka čtvrtou prohru z posledních pěti vystoupení v Chance ŽBL. Nepomohlo ani třicet bodů Valentýny Kadlecové, což je nové maximum mladé křídelnice mezi tuzemskou elitou.

Sestava Levhartice pro sezonu 2023/24. | Video: BK Levhartice Chomutov

Úvodní koš střetnutí obstarala na sklonku první minuty chomutovská Morris, jenže domácí Anežka Kopecká záhy proměnila trojku, která poslala Brňanky do vedení, jež už nepustily. Přesně v polovině druhé části vedlo družstvo pod hlavičkou KP TANY poprvé dvouciferným rozdílem, konkrétně o deset bodů.

Do poločasu se však chomutovské bojovnice dvakrát přiblížily na dva body, ovšem vyrovnat nebo otočit výsledek se Levharticím ani v jednom případě nepovedlo, což se opakovalo i po návratu ze šaten v polovině třetího dějství. „Dotahování a vracení se do zápasu nás stálo dost sil, které pak možná trochu scházely k tomu, abychom srovnali nebo vývoj otočili,“ ohlížel se kouč Severočešek. „V klíčových okamžicích jsme udělali nějaké chyby, což nás stálo zápas,“ doplnil ještě Pavel Staněk.

Zdroj: Deník

Ten viděl příčinu porážky také v dalších aspektech. „Připravovali jsme se, abychom soupeřky nepustili do jejich komfortní zóny, jenže úvod jsme úplně nezachytili a Brno si i s naší pomocí postupně udržovalo celkem pohodlné vedení,“ rozpovídal se první muž chomutovského realizačního týmu. „Nedařila se nám střelba z delší vzdálenosti i z volných pozic, domácí byli důraznější v útoku, když se bojovalo o míč, takže si doskakovali vlastní pokusy, a holky měly těžší nohy, z čehož pramenila naše nižší agresivita,“ připojil jedním dechem.

Za posledním faktorem by mohl být vyšší počet tréninkových jednotek než v období, kdy tým působil v EuroCup, a jejich zaměření na kondiční složku výkonu. „Každý samozřejmě regeneruje jinak a trénovali jsme ve vánoční pauze víc než předtím, ale osobně si nemyslím, že by to bylo klíčové pro zápas s KP. Kondici už nebudeme mít možnost nějak víc dělat, takže to bylo potřeba teď mezi svátky,“ uzavřel Pavel Staněk.

Již zmíněných třicet bodů zajistilo Valentýně Kadlecové pozici nejlepší střelkyně zápasu. Za ní se seřadila brněnská čtveřice Lucie Svatoňová (17), Karolína Šotolová (15), Natalie Kucowski (14) a Kateřina Galíčková (14). U Levhartic zapsaly dvouciferné konto ještě Eliška Brejchová (12) a NaJai Pollard (10).

Sestava KP Brno: Svatoňová 17, Šotolová 15, Kucowski 14, Galíčková 14, Malíková 9, Vondráčková 8, E. Kopecká 7, A. Kopecká 3, Hynková, Trávníčková, Švarcová

Sestava BK Levhartice Chomutov: Kadlecová 30, Brejchová 12, Pollard 10, Morris 6, Bartoňová 5, Hibalová 5, Fučíková 4, Kučerová 3, M. Staňková, J. Staňková, Svobodová , Jorová

Libor Kult