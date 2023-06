Chomutovské basketbalistky mají nového trenéra. Po minulé historicky veleúspěšné sezoně v klubu skončil slovenský expert Jozef Rešetár. Na jeho práci teď bude navazovat Pavel Staněk, který v minulosti chomutovské Levhartice vedl ve dvou střetnutích.

Nový chomutovský kouč Pavel Staněk. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Pavel Staněk má za sebou velkou basketbalovou kariéru, ve které oblékal dres Opavy, Prostějova nebo Chomutova. Velký milovník cyklistiky se po skončení hráčské kariéry dal na trenérskou dráhu.

„Pavel má velkou basketbalovou historii, mládež už pár let trénuje a s A-týmem má také zkušenosti,“ připomíná majitel klubu Petr Drobný zkušenost ze září 2021. Vedení klubu tenkrát pro neuspokojivou přípravu odvolalo ještě před začátkem soutěže trenéra Tomáše Pavelka a dočasně povolalo právě Pavla Staňka, který v pozici hlavního trenéra vedl duel s Hradcem Králové a s USK Praha. Následně pak Staňka nahradil úspěšný slovenský kouč Jozef Rešetár, který v uplynulé sezoně vyhrál s Levharticemi evropský pohár EWBL, v Českém poháru bral s týmem stříbrné medaile a bronz v elitní basketbalové lize žen.

Baník Chomutov ovládl po penaltách letošní ročník turnaje v malé kopané

Sedmačtyřicetiletý rodák z Berouna Staněk přijal nabídku Levhartic i kvůli tomu, že se s Petrem Drobným shodl na koncepci, které by se měl A-tým v příštích letech držet. „Daří se nám v Chomutově vychovávat spousty talentovaných basketbalistek, máme mládežnické úspěchy a teď bychom je rádi úspěšně zapojili do kádru ženského A-týmu, navíc teď budeme mít o ligu níže také B-tým, tak věřím, že naše propojení a postupné zapojování bude fungovat,“ řekl Staněk. O výchově mládeže mluvil v posledním rozhovoru také majitel klubu Petr Drobný. „Máme hodně reprezentantek, s děvčaty v současném A-týmu navíc podepisujeme víceleté smlouvy, takže vše to svědčí o tom, že máme dlouhodobý výhled,“ uvedl majitel Petr Drobný v posezónním rozhovoru s mluvčím Liborem Kultem.

(kult, vev)