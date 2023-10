K vůbec prvnímu duelu evropské soutěže pod hlavičkou mezinárodní organizace FIBA cestovaly chomutovské basketbalistky do Maďarska, kde se postavily v prvním kole skupiny EuroCupu vedoucímu týmu tamní ligy, který v minulé sezóně hrál nejprestižnější Euroligu. Levhartice srdnatě bojovaly a do posledního dějství vstupovaly s tříbodovým vedení, ale nakonec Szekszárdu podlehly 65:76.

Chomutovské Levhartice (v modrém) na hřišti Maďarek. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Po úvodní přetahované odskočily svěřenkyně Pavla Staňka do šestibodového vedení, které však družina srbského kouče Željka Djokiče do prvního klaksonu smazala, takže po deseti minutách svítila na tabuli remíza. Podobný scénář se opakoval také ve druhé čtvrtině, jen s tím rozdílem, že Levhartice vedení udržely a v poločase je hřál čtyřbodový náskok.

Ten se v první desetiminutovce po změně stran ztenčil o jediný bodík, takže do závěrečného dějství vstupovaly Severočešky se třemi body k dobru. Po necelé minutě však maďarský celek zásluhou trojky Boros srovnal a oba týmy se v dalších minutách střídaly ve vedení, až přišla od stavu 55:55 klíčová pasáž, jež trvala zhruba dvě minuty a kterou domácí soubor vyhrál 7:0. Získané vedení už v sezóně neporažený Szekszárd udržel.

„Kdyby mi před zápasem někdo řekl, že se budu cítit, jak se cítím, rozhodně bych mu tvrdil, že to tak nebude a to samé jsem řekl před chvíli v šatně holkám,“ popisoval Pavel Staněk své rozpoložení krátce po závěrečném klaksonu. „Porážka po takovém vývoji opravdu mrzí a je to obrovská škoda, když jsme tak dlouho tahali za lepší část provazu,“ narážel na fakt, že Levhartice vedly v zápase téměř 23,5 minuty, zatímco domácí jen necelých deset.

To byl důvod, proč v další ohlížení za prvním eurocupovým duelem v historii klubu, hovořil vesměs kladně. „Pojďme si z tohoto zápasu vzít to pozitivní a to negativní odtrhnout. Jen se potvrdilo, co říkám. Tenhle tým má velký potenciál,“ líčil chomutovský hlavní kouč, který vnímal jako jeden z důležitých momentů situaci, jež nastala krátce po polovině třetího dějství.

Levhartice daly koš, ale sudí odpískaly útočný faul NaJai Pollard, takže místo vedení o jedenáct bodů to za pár chvil bylo jen o čtyři. „Možná jsme tam trochu ztratili koncentraci, protože jsme si mysleli, že nám bylo ukřivděno. Trochu jsme svěsili hlavy a dostali ve zbytku zápasy pět trojek, i když předtím jsme je ubránili dobře,“ vyprávěl Pavel Staněk. „Domácí se proti nám prosazovaly těžko. Nevěděly si s námi rady, dokonce přešly i do jakési vytažené zóny, ale v závěru naše obrana nebyla tak důsledná jako předtím ve třech čtvrtinách, čehož Maďarky zkušeně využily,“ připojil.

O postupu do play-off ze třetího místa bude rozhodovat možná i skóre, takže důležitý je každý bod. „Brali jsme si oddechový čas, aby holky zvedly hlavy a dohrály zápas se vztyčenými hlavami, což napoprvé úplně nezabralo, protože jsme pokračovaly ve stejném výkonu, navíc se pak přidala zbrklost v zakončení. Ale to je normální, protože hrajeme tuhle soutěž poprvé a všichni se učíme. Věřím, že získané zkušenosti zúročíme nejen v EuroCupu a lize, ale i v dalších sezónách,“ uzavřel šéf realizačního týmu Levhartic.

Sestava Atomerőmű KSC Szekszárd: Boros 22, Krnjič 16, Monroe 12, Stanacev 11, Manyoky 9, Holcz 3, Vojtulek 2, Theodorean 1, Arvai, Horvath, Miklos, Dudášová.

Sestava BK Levhartice Chomutov: Kadlecová 18, Pollard 14, Rylichová 13, Kučerová 6, Fučíková 5, Hibalová 4, Bartoňová 2, Morris 2, Brejchová 1, J. Staňková, Kovtun, Jorová.

