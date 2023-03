Bomba! Levhartice jsou šampionkami evropské basketbalové ligy

Necelých čtyřiadvacet hodin po vítězném semifinále vyrazily chomutovské basketbalistky do boje o celkové prvenství v aktuálním ročníku EWBL proti litevským soupeřkám z Neptunas Klajpeda. O výsledku rozhodl nástup Levhartic do druhého poločasu, kdy smazaly desetibodové manko, otočily skóre a vedení už nepustily. Po výsledku 77:73 zvedly nad hlavu trofej pro vítězky, Eliška Brejchová byla vybrána do All-Stars týmu a Kateřina Bartoňová byla zvolena nejužitečnější hráčkou turnaje.

Chomutovské Levhartice jako letošní vítězky evropské basketbalové ligy. | Foto: EWBL