První koš zápasu si připsal chomutovský Martišek, který proměnil dvoubodový pokus. Bohužel to byl poslední okamžik, kdy svěřenci Daniela Huška vedli, neboť Západočeši skóre ještě v úvodní minutě otočili a postupně odskočili do dvanáctibodového vedení. Po přelomu zahajovací čtvrtiny se Levharti přiblížili na čtyři body, ale první část nakonec skončila 22:16 pro domácí.

Ti ve druhém dějství zvýraznili svůj náskok o dalších jednadvacet bodů a také po změně stran kráčeli neochvějně za šestou výhrou sezóny, která znamenala šestou chomutovskou porážku bez přerušení. „Hrozně těžko se mi tenhle zápas komentuje,“ povzdechl si hlavní kouč Levhartů.

„I když jsme napočítali sedm nebo osm omluvenek, chtěli jsme zkusit s Plzní držet co nejdéle krok, protože se jí poměrně dost daří,“ rozpovídal se přece jen. „Dařilo se nám to bohužel jen v první čtvrtině, ve které jsme se po špatném úvodu přece jen zmátořili. Pak už to bylo bohužel jen o jednom týmu,“ připojil jedním dechem.

Zatím nejvyšším rozdílem prohráli Severočeši v rámci pátého kola doma s Pískem. Na konci tohoto klání činil rozdíl mezi oběma soupeři 43 bodů, v Plzni to bylo ještě o čtyři body víc, přestože Levharti potřetí v sezóně nepopulární stovku neinkasovali. „Tohle já vůbec neřeším, protože nastoupili méně vytížení nebo mladí hráči,“ konstatoval Daniel Hušek. „Soustředíme se na herní projev, který byl v Plzni bohužel hrozný,“ dodal šéf chomutovské střídačky.

Jak už bylo zmíněno, více prostoru dostali hráči širšího kádru, kteří měli možnost nastřádat minuty a zkušenosti. „Spíš přišla facka a je otázkou, jestli padla správně,“ pousmál se hořce Daniel Hušek. „V posledních zápasech jsem neustále opakoval, že máme problém s dorotováním v obraně, což jsme tentokrát zvládali lépe, ale prohrávali jsme na začátku i konci útoků souboje jeden na jednoho, protože tu situaci řešíme jen zoufalým doběhem,“ uzavřel první muž realizačního týmu.

Nejlepším střelcem zápasu se stal se čtyřiadvaceti body plzeňský Jaroslav Lejsek, jehož podpořili jedenáctibodoví Karel Aušprunk a Jakub Kojzar. Za Chomutovské nasázel nejvíc bodů Norbert Martišek (16), dalších jedenáct bodů přidal Nestor Boyko.

Sestava BK Lokomotiva Plzeň: Lejsek 24, Aušprunk 11, Kojzar 11, Fremr 9, Jirák 9, Honomichl 8, Zeman 8, David 5, Klička 3, Winter 3, Sůva 2, Novák.Sestava BK Levharti Chomutov: Martišek 16, Boyko 11, V. Dolanský 7, Müller 5, Písařík 4, Janů 3, Kovář 3, Seifert, M. Dolanský, Hlava.

Libor Kult