Chomutovský fanoušek si může připravit svůj kalendář, neboť svůj jízdní řád znají seniorské celky Levhartic a Levhartů. Poprvé se na dospělý basketbal půjde v Chomutově v pátek 29. září, kdy v rámci třetího kola první basketbalové ligy mužů přijede do Chomutova BA Lynx Liberec.

Chomutovský basketbalový maskot. | Foto: BK Levharti Chomutov

Největší pozornost fanoušků by měl budit ženský tým. Tým Pavla Staňka a Petra Tremla začne svou pátou sezónu v nejvyšší soutěži venkovním duelem s nováčkem DSK Brandýs, jenž vyřadil v baráži BK Strakonice, otázkou však zůstává, kde se utkání uskuteční. „Aktuálně nemá halu pro ŽBL Slovanka a Brandýs. První jmenovaný se nedohodl s majitelem současné haly Na Třebešíně. U Brandýsa je problém, že do teď hrál své zápasy v tělocvičně, která nesplňuje parametry ŽBL, takže se Brandýs musí porozhlédnout jinde,“ vysvětluje situaci majitel Levhartic Petr Drobný. Ve druhém kole čeká chomutovské basketbalistky cesta do Brna, kde vyzvou Žabiny a domácí premiéru zapíší chomutovské šelmy v sobotu 7.10., kdy od 15:30 hostí KP Brno.

„Letos budeme hrát všechny domácí zápasy v sobotu od 15:30 protože chceme být blíže rodinám. V minulých letech jsme vnímali, že čas 19:00 nebo 19:30 byl problémový ohledně rodin s dětmi. Věříme, že tahle změna pomůže ještě větší návštěvnosti domácích utkání Levhartic v CHANCE ŽBL,“ komentuje zásadní změnu Petr Drobný. V šestém kole dojde na reprízu boje o bronz, když chomutovské hráčky zajíždějí do Hradce Králové. Největší porci basketbalu si pak fanoušci budou moci užít v prosinci, kdy tři soboty po sobě dorazí postupně do MSH Chomutov pražská Slavia, Brandýs a Žabiny Brno. Základní část ŽBL zakončí Staňkův výběr souboji s celky z hlavního města, když na sobotu 17.2. je naplánováno domácí utkání s ZVVZ USK Praha a o týden později v 18. kole vyzveme v repríze čtvrtfinále Slavii v Praze na Rokytce. „Budeme mluvit s ZVVZ USK, protože bychom rádi zopakovali loňské úspěšné utkání pro základní školy, které vyprodalo MSH Chomutov. Věřím, že se domluvíme,“ nastiňuje Drobný možné opakování Školního utkání.

Muži, kteří v posledním ročníku bojovali o udržení, mají v rámci první ligy mužů dva nové, respektive staronové soupeře. Kromě Radotína, který v baráži o postup do 1. ligy skončil na třetím místě se po roční pauze utkají Levharti také se Sokolem Pražský, který měl v baráži o bod více, než Radotín, což mu zajistilo druhé místo. V západní skupině druhé nejvyšší české soutěže, tak dojde na kuriózní souboj Sokola Pražské a SP Basket.

„Po předminulé sezóně změnili na Sokole koncepci. První ligu hrál pod vedením Pavla Budinského SP Basket, jenž by měl být vrcholem ve výchově mladých hráčů v Sokole Pražský. Původní Sokol Pražský, jehož kádr pak tvoří zkušení hráči a po přenechání prvoligové licence přihlásil v uplynulém ročníku druhou ligu, pak potvrdil svou kvalitu a očekávaně postoupil a vrací se do druhé nejvyšší soutěže,“ vysvětluje situaci trenér mužů Daniel Hušek. Jeho výběr zahájí prvoligový ročník venkovním duelem s Lokomotivou Plzeň v pátek 15. září a o týden později v neděli 24. září vyzve opět venku Polabí. Domácí premiéru obstará bitva s BA LYNX Liberec v pátek 29. září. Jestli prosinec bude ve znamení ženských domácích utkání, tak listopad bude v MSH Chomutov patřit mužům. Huškův výběr vyzve postupně USK Praha B, plzeňskou Lokomotivu a Polabí. Domácí derby se Slavojem BK Litoměřice pak odstartuje rok 2024, které se uskuteční v rámci 15. kola v pátek 5. ledna. Základní část skončí v pátek 26. ledna, kdy Levharti vyzvou venku B-tým USK Praha.

Kromě A-týmů žen i mužů může zájem chomutovského fanouška vzbudit také účast ženského B-týmu v druhé nejvyšší české soutěži.

„Nečeká nás nic jednoduchého. Do první ligy sestoupily Strakonice, pak nás čekají souboje B-týmu s ZVVZ USK, Žabinami a KP Brno. Loni pak lize dominovaly Nusle se Spartou. Bude to náročné, máme před sebou velkou výzvu,“ říká Petr Drobný, který bude hlavním trenérem B-týmu žen. Drobného výběr, jenž by měl být úzce propojen s A-týmem čekají tradiční dvojduely ve dvou dnech. Během prvního víkendu od soboty 30. září do neděle 1. října se Levhartice utkají s B-týmem ZVVZ USK a přivítají ještě loni CHANCE ligové Strakonice. Za čtrnáct dní pak pojede tým Petra Drobného do Brna, kde vyzve Žabiny a KP Brno. Základní část čítá 22 utkání, které se konají právě v rámci dvojduelů během víkendu vždy jednou za čtrnáct dní.

www.bk-chomutov.cz, vev