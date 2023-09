Na startu páté sezóny v elitní Chance ŽBL dosáhly chomutovské basketbalistky na historický milník. Na palubovce nováčka z Brandýsa nad Labem totiž Levhartice premiérově nastřílely trojciferný počet bodů, takže po výsledku 108:59 vykročily úspěšně za obhajobou bronzu. Výsledek je o to cennější, neboť oba brněnské týmy, které skončily v poslední základní části před družinou nově vedenou Pavlem Staňkem, v prvním kole zaváhaly.

Chomutovské basketbalistky rozjely novou sezonu v nejvyšší soutěži. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Levhartice začaly zásluhou čtyř bodů Pollard velmi dobře a povolily domácím hráčkám první koš až po téměř dvou minutách za stavu 6:0 ve svůj prospěch. Polovinu zahajovací čtvrtiny orámovaly trojky Satoranské s Rylichovou, což znamenalo poprvé v zápase dvouciferné chomutovské vedení, které se postupně navyšovalo i díky dvěma třicetibodovým hracím obdobím.

Hlavního kouče Pavla Staňka duel jako celek potěšil, byť se mu nelíbilo prohrané poslední dějství. „Chtěli jsme vyhrát i tuhle čtvrtinu, ale pod dojmem výsledku koncentrace přece jen trochu polevila,“ ohlížel se po závěrečném klaksonu. „Z mého pohledu vůbec nehraje roli, jak v téhle čtvrtině vypadala sestava, protože chci, aby každá z holek měla stejnou roli a pozitivní vliv na hru,“ doplnil.

Souboje s nováčky soutěží mohou být zrádné, jelikož euforie po postupu bývá tím nejlepším povoleným dopingem. Navíc ze strany zavedenějších týmů můžu přijít i podcenění. „Určitá obava ohledně přístupu panovala, ale musím holky ocenit, protože celý zápasy byl jejich přístup stoprocentní,“ lebedil si první muž realizačního týmu Levhartic. „Pokud jde o herní aspekty, na bližší hodnocení je po jediném střetnutí brzy, nicméně nám to ukázalo, že naše cesta může být úspěšná,“ připojil jedním dechem.

Už v přípravě dával Pavel Staněk jasně najevo, že rotace hráček bude širší a častější. Důkazem budiž, že v Brandýse nad Labem završilo klání šest chomutovských hráček s dvouciferným bodovým kontem. „Kdyby se dařilo častěji mít tam tolik holek, bylo by to hezké a byla by to dobrá zbraň, ale tenhle zápas se povedl a byl i o hodně nastřílených bodech. Další zápasy už můžou a zřejmě i budou vypadat jinak,“ uvědomoval si Pavel Staněk.

Nejlepší střelkyní bitvy v úvodním kole Chance ŽBL se stala symbolicky osmnáctibodová NaJai Pollard, kterou následovala šestnáctibodová Zuzana Kučerová, jež vynechala celou předešlou sezónu kvůli vážnému zranění kolena. „Jsem rád, že jí zápas takhle vyšel. Velmi mě potěšil její přístup. Po takhle těžkém zranění, se kterým mám sám osobní zkušenost, to v hlavě vyhrála, protože se vrátila, za což před ní smekám,“ pronesl šéf lavičky. „Nicméně klobouk dolů před všemi holkami, které v prvním zápase hrály,“ dodal ještě.

Zmíněné dvouciferné bodové konto měly ještě Valentýna Kadlecová (13), Monika Satoranská (12), Monika Fučíková (11) a Mia Morris (10). Za domácí měly nejpřesnější ruce Kwanza Murray (14) a Irena Vrančič (12). Z dvanácti Levhartic nominovaných k prvnímu duelu základní části se bodově prosadila hned desítka, která pomohla k vůbec první stovce v nejvyšší soutěži, která se v Chomutově hraje od sezóny 2019/2020.

„Úplně jsem to nevnímal a vlastně jsem ani pořádně nevěděl, že je to poprvé,“ reagoval Pavel Staněk. „Je to fajn milník v historii klubu, ale zápas už je pryč. Musíme koukat dopředu a soustředit se na celou sezónu,“ uzavřel s tím, že on sám nezná sazebník „pokut“ do týmové kasy za překonání stovky, přes niž severočeskou družinu přehoupla zhruba minutu a půl před koncem Monika Fučíková.

Sestava DSK Basketball Brandýs: Murray 14, Vrančič 11, Burdgess 7, Pitrová 5, Ebenhöhová 5, Durdová 5, Holá 4, Tomková 3, Najbrtová 3, Ceralová 2, Šťovíčková, Maršíková

Sestava BK Levhartice Chomutov: Pollard 18, Kučerová 16, Kadlecová 13, Satoranská 12, Fučíková 11, Morris 10, Rylichová 8, Bartoňová 7, Hibalová 7, Brejchová 6, Jorová, J. Staňková

Libor Kult