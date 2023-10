Chomutovské basketbalistky, které čeká v sezóně 2023/2024 mimo jiné i účast v EuroCupu, se podruhé za sebou střetly s dalšími účastnicemi druhé nejprestižnější evropské soutěže. Po souboji na palubovce Žabin Brno hostily Levhartice v domácí premiéře v rámci Chance ŽBL druhý z brněnský celků – KP TANY. Svěřenkyním Pavla Staňka se nepovedla druhá čtvrtina, takže nakonec prohrály 67:76, což je podobný rozdíl jako před týdnem v moravské metropoli.

Chomutovské Levhartice podlehly brněnským Žabinám. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Severočešky se díky košům amerických posil brzy ujaly vedení 4:0 a náskok držely ještě ve chvíli, kdy se zahajovací čtvrtina přehoupla do druhé poloviny. V té se mnohem víc dařilo Brňankám, které hřál po prvním klaksonu nakonec tříbodový náskok. Druhé dějství však rozdíl mezi oběma týmy navýšilo, takže do šaten šly Jihomoravanky s vedením 44:33.

Po změně stran Levhartice mohutně stahovaly manko, avšak přiblížily se maximálně na čtyři body. I tak ukrojily více než polovinu náskoku KP Brno, což dávalo naději na vítěznou domácí premiéru v základní části Chance ŽBL. Necelé tři minuty před koncem ztrácely chomutovské hráčky dokonce jen tři body, ale závěr patřil hostujícímu souboru, který tak uhájil druhé vítězství sezóny.

„Bohužel rozhodl už náš vstup do zápasu,“ ohlížel se Pavel Staněk. „Pokud začneme zapínat až ve druhém poločase nebo v momentě, kdy nám teče do bot, budeme mít problém s každým soupeřem,“ čertil se hlavní kouč Levhartic, podle něhož přišla předzápasová příprava na palubovce vniveč.

„Víme, že KP Brno je kvalitní tým. Bohužel jsme dostávali koše přesně ze situací, které jsme si před zápasem ukazovali,“ lamentoval první muž chomutovského realizačního týmu. „V momentě, kdy ztrácíme, se probudíme, začneme hrát a naše hra vypadá úplně jinak. Jenže proti nám už je soupeř, který si věří, protože dal v prvním poločase devět trojek, a to se pak s výsledkem těžko něco dělá,“ zmínil jeden z aspektů hry, v němž měly Brňanky navrch (3:10).

Pavel Staněk si chce začátek zápasu nejprve zanalyzovat, aby se dopátral k přesným důvodům, proč se nepovedl. Nicméně v jedné věci má jasno už nyní. „Musíme si uvědomit, že už jsme v pozici, kdy jsou všichni připravení na nás, kdežto v minulé sezóně holky o nějakou pozici bojovaly,“ zamýšlel se. „Všichni víme, že obhajoba je mnohem těžší. Jakmile si uvědomíme, že musíme bojovat, hrát naši hru a využívat naše silné stránky celý zápas, protože vítězství nám nikdo nedaruje, bude to vypadat úplně jinak,“ viděl jasný recept do dalších duelů sezóny.

Už ve druhém říjnovém týdnu vstoupí Levhartice do druhé nejprestižnější evropské soutěže, což přináší období, kdy budou hrát dva zápasy týdně a třikrát s cestováním do hájemství soupeřek. Těmi prvními budou Maďarky z týmu Atomerőmű KSC Szekszárd. „Musíme se soustředit na každý zápas, brát si z nich to pozitivní a dobře regenerovat,“ přibližoval někdejší reprezentant. „Víme o našich slabinách, které musíme odstranit, i když nás čekají mnohem těžší soupeři a navíc přepínání do české ligy. Bude to náročné, ale o tom jsme věděli a jsme na to připravení,“ uzavřel Pavel Staněk.

Nejlepší střelkyní utkání třetího kola se stala s dvaadvaceti body brněnská Kateřina Galíčková, kterou doplnily sedmnáctibodová Anežka Kopecká a čtrnáctibodová Petra Malíková. Právě její bodový zápis byl maximem na chomutovské straně, kde se za sebou seřadily Valentýna Kadlecová (14), Anna Rylichová (13) a NaJai Pollard (12).

Sestava BK Levhartice Chomutov: Kadlecová 14, Rylichová 13, Pollard 12, Hibalová 6, Brejchová 6, Morris 5, Satoranská 5, Fučíková 4, J. Staňková 2, Kučerová, Jorová.

Sestava KP Brno: Galíčková 22, A. Kopecká 17, Malíková 14, Šotolová 7, Vondráčková 7, Hynková 3, Svatoňová 3, Wolf 2, E. Kopecká 1, Dudáčková.

Libor Kult