Důležité jméno a velmi komplikovanou historii si nesou vozy značky Talbot. V současnosti se jedná o mimořádně cenné veterány a třeba konkrétně Talbot-Lago T26 Grand Sport s karoserií Figoni et Falaschi je jedním z nejoceňovanějších historických aut vlastněných v Česku. K vidění bude už o tomto víkendu na trávnících Galerie Golf Hostivař v rámci akce Automobilové klenoty.

Talbot T26 Grand Sport - 1948, majitel František Kudela, V roce 2015 jej koupili současní majitelé Chropyňské strojírny František a Robert Kudelovi. Auto nechali dovézt z Kalifornie lodí ve třech bednách a sedmdesáti krabičkách. | Foto: archiv Františka a Roberta Kudely

Historie samotné značky Talbot byla velmi turbulentní. Datovat se dá až do roku 1903, kdy byla poprvé založena společnost Clément Talbot se sídlem v Londýně. Jejími zakladateli byli francouzský průmyslník Adolphe Clément, který se vypracoval na výrobě bicyklů, a britský šlechtic Charles Chetwynd-Talbot.

Postupně dvě světové války, velká hospodářská krize a společenské změny ovšem způsobily, že to značka Talbot neměla jednoduché. Vlastnictví se v roce 1919 přesunulo ke společnosti Darrarq, která vyráběla svoje produkty ve francouzském Suresnes. Hned o rok později se pak Talbot stal součástí S.T.D. Motors, což byla společnost vzniklá sjednocením automobilek Sunbeam, Talbot a Darrarcq do jednoho vlastnictví.

Ani tato epizoda ale neměla dlouhého trvání a v roce 1934 začala likvidace společnosti. V tu chvíli se Talbot dokonce rozdělil. Zatímco část operující v Británii koupilo Rootes Securities, aby značku postupně propojilo s další automobilkou Hillman, výrobní závod v Suresnes poblíž Paříže odkoupil italský inženýr a průmyslník Antonio Lago.

Byla tak zahájena jedna z nejzajímavějších etap života známého jména, když v roce 1936 vznikla automobilka Talbot-Lago. Modely pozůstalé ještě z předchozího vedení byly rychle nahrazovány novinkami a automobilka vzkvétala.

Bylo to pochopitelně v době, kdy byl běžnou praxí takzvaný „coachbuilding“, tedy výroba zakázkových karoserií na šasi, které jste od automobilky koupili holé. Právě vozy Talbot-Lago s karoseriemi od francouzských karosářů jako Figoni et Falaschi nebo Saoutchik dneska patří k jedněm z nejnádhernějších automobilů vůbec. Často to jsou také vozy, které slouží jako dokonalá ukázka průniku stylu Art deco do automobilového průmyslu.

Bohužel rozkvět Talbotu-Lago velmi rychle zarazila druhá světová válka. Po ní sice nastal v Evropě hlad po osobních automobilech, ale pro luxusní značky předválečné éry, mezi které se Talbot-Lago řadilo, nebylo na trhu dost místa.

I tak ale v období na konci čtyřicátých a přelomu padesátých let vzniklo pár naprosto mimořádných vozů. Mezi ně jednoznačně patří i model T26 Record, vybavený šestiválcem o objemu 4,5 litru. Vůz byl vyráběn v několika variantách včetně závodní, a vedle továrních karoserií se objevily opět i práce zakázkových karosáren.

Jedinečný Talbot-Lago T26 Grand Sport bude k vidění v sobotu 29. dubna v Praze, kde se na trávnících golfového hřiště Galerie Golf Hostivař uskuteční třetí ročník akce Automobilové klenoty.

V Česku vlastněný vůz, oceňovaný na mnoha mezinárodních soutěžích včetně prestižní Concours d’Elegance v americkém Pebble Beach, je model T26 Grand Sport. Konkrétně model z roku 1948, oděný do nádherné kupé karoserie od Figoni et Falaschi, se splývavou zádí, zakrytými zadními koly a přídí s trojicí světel.

Karoserii si objednal první vlastník vozidla pan Fayolle a auto se v roce 1949 objevilo na pařížském autosalonu. Po letech se přesunulo do USA, kde bylo nabouráno, a nabourané jej v roce 1960 koupil sběratel Lindley Lock. Po jeho smrti v roce 2011 chtěla vůz zrenovovat manželka Betty Lock, ale z finančních důvodů se nakonec rozhodla vůz prodat.

Demontovaný a rozdělaný vzácný Talbot-Lago tak putoval v krabicích do České republiky k současným majitelům Františkovi a Robertovi Kudelovým. Když v roce 2018 auto vyjelo a zúčastnilo se zmiňované Concours d’Elegance v Pebble Beach, získalo první místo ve své kategorii a těšilo se ohromnému zájmu návštěvníků. Nyní bude k vidění v sobotu 29. dubna v Galerii Golf Hostivař, kde se uskuteční třetí ročník akce Automobilové klenoty.

1/6 Zdroj: archiv Automobilové klenoty Hispano Suiza - 1929, majitel Pavel Beran, vozidlo po německé závodnici Heidi Hetzer, která s ním absolvovala cestu kolem světa, karoserie od pařížské firmy Belvallette 2/6 Zdroj: archiv Automobilové klenoty Hispano Suiza - 1929, majitel Pavel Beran, vozidlo po německé závodnici Heidi Hetzer, která s ním absolvovala cestu kolem světa, karoserie od pařížské firmy Belvallette 3/6 Zdroj: archiv Automobilové klenoty Hotchkiss 411 Cabourg - 1933, majitel Pavel Národa, vozidlo pochází původně ze sbírky francouzského svěratele, v roce 2020 bylo zakoupeno do ČR a na AK 2023 bude mít svou českou výstavní premiéru, typ tohoto vozu vyhrál v roce 1932 Rallye Monte Carlo 4/6 Zdroj: archiv Automobilové klenoty Lancia 30HP - 1911, majitel Auto Veteran Company, vozidlo v absolutně původním stavu s nájezdem pouze 8848 mil s karoserií J. M. Quinby 5/6 Zdroj: archiv Františka a Roberta Kudely Talbot T26 Grand Sport - 1948, majitel František Kudela, V roce 2015 jej koupili současní majitelé Chropyňské strojírny František a Robert Kudelovi. Auto nechali dovézt z Kalifornie lodí ve třech bednách a sedmdesáti krabičkách. Po jeho celkové renova 6/6 Zdroj: archiv Automobilové klenoty Sénéchal Super Sport- 1924, majitel Karel Kupka, vozidlo z kategorie tzv. cyclecarů (většinou do 360 kg) je po kompletní odborné renovaci firmou Vyskočil, pravidelný účastník závodu 1000 mil československých

Neslavný konec slavné značky

Lze s jistotou říci, že éra Talbot-Lago byla nejslavnější érou jména Talbot v automobilovém světě. Byla také poslední významnou. Protože o luxusní vozy v Evropě opadl po válce zájem, musel Antonio Lago značku odprodat a ta se tak stala součástí automobilky Simca. Odsud Talbot pokračoval do područí divize Chrysler Europe, která spojila obě původně rozdělené části Talbotu tím, že odkoupila Rootes – vlastníka britské součásti Talbotu.

Chrysleru Europe se ovšem nedařilo na starém kontinentu tak, jak si představovalo americké ústředí, proto byla celá divize odprodána francouzskému koncernu PSA. Ten paradoxně automobilku Talbot ještě vzkřísil, a to na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. V Británii vyráběné vozy se ale nikdy nedočkaly významnějšího rozšíření, šlo prakticky jen o přeznačkované koncernové modely. Definitivně se poslední kapitola Talbotu uzavřela v roce 1994, kdy PSA ukončilo výrobu dodávky Talbot Express, což bylo přeznačkovaný první Fiat Ducato.