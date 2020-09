Nyní si živě dokážu představit, jak asi vypadá trénink v Plzni, kde proti sobě stojí na jedné straně Ondrášek a na druhé Beauguel či Chorý. Náboj je ještě vyšší, určitě se jiskří od kopaček.

I Ondrášek si ale uvědomuje, že byť přišel do Plzně coby velká hvězda, tak ani on nemá místo v sestavě jisté. Každopádně pro trenéra bude velice těžké ze tří kvalitních útočníků vybrat jen jednoho. Trošku se vžívám do situace Chorého, který je zřejmě nyní třetí v pořadí.

Příchodem Ondráška si v Plzni připomenou časy Michaela Krmenčíka. Všichni od něj očekávají góly. Co góly… Hodně, hodně gólů. A ještě ke Krmenčíkovi… Při posledním reprezentačním srazu mě také velmi zaujal. Skoro jsem ho ani nepoznal, zhubl v Belgii snad deset kilo. Na první pohled bylo znát, že je mnohem pohyblivější.

V Bruggách o něj nemám strach. Svoji úlohu začíná naplňovat. Důkazem budiž dva góly v posledním ligovém utkání ve Waregemu. To, že jde občas na hřiště z lavičky, je na této úrovni úplně normální. Není to vůbec žádný důvod k odchodu a panice. Naopak si teď si říká o základní sestavu v reprezentaci. Stejné to bude u Ondráška. Pro český fotbal jenom dobře. PETR PRŮCHA, bývalý ligový fotbalista

Kdo je Tarzan, expert Deníku



Petr Průcha, bývalý útočník Chmelu Blšany



Do ligy se fotbalista z Nového Bydžova, který prošel mládeží v Hradci Králové, dostal díky výkonu v exhibičním zápase proti Kozlovně Ládi Vízka. Při přáteláku zaujal trenéra Blšan Miroslava Beránka. Proslul tvrdou, ale férovou hrou.



Nyní trénuje mládež v novobydžovské Cidlině, navíc píská krajské soutěže.



Nebojí se pojmenovat a poukázat na problémy v českém fotbale.