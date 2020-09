Slováci nemají úsloví o králíku v klobouku, ale „mačku vo vreci“. Ve výsledku to vyjde nastejno. Ve volbách před třemi roky dostalo v Česku nejvíce hlasů hnutí ANO, v čele s miliardářem a populistou Andrejem Babišem. Na konci února dali Slováci nejvíce hlasů multimilionáři Igoru Matovičovi, který stojí v čele populistického hnutí OLaNO.

Foto: Deník

Přestože to mnozí Slováci oslavovali jako odstavení Smeru Roberta Fica od moci, ve výsledku to bylo jako s tím králíkem a mačkou. Vyšlo to v podstatě nastejno.