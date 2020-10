Jako by mluvil na pohřbu v krematoriu. Tak vypadalo aranžmá projevu ministra zdravotnictví. Bylo to záměrné? Pokud ano, tedy správně. Je čeho se bát.

Výzva: „Věřte, že víme, co děláme“, je však jen těžko uvěřitelná. Přesto by měli lidé to, co řekl Roman Prymula, brát smrtelně vážně.