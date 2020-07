Naproti Husovu pomníku na Staroměstském náměstí už opět stojí mariánský sloup. Pražané možná mají na Váňovu repliku Bendlova díla svůj názor, někteří i velmi negativní, ale nešílí, neničí, nevyzývají. V porovnání s tím, co se děje ve světě vůkol, je to úlevné.

Foto: Deník

Bouři nevole třeba vyvolalo, když autorka Harryho Pottera J. K. Rowlingová napsala, že „pro lidi, kteří menstruují, máme konkrétní pojmenování“. Že by to byly ženy? To se hluboce mýlíte, neboť v pojetí komunity transgender to klidně mohou být i muži. No proč ne. Když se žena cítí jako chlap, nelze jí v tom bránit. Problém totiž není v pocitu a životním stylu, ale v tom, co se na Rowlingovou sesypalo. Odsudky, osočování, nenávist, vylučování.