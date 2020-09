Každý politik potřebuje vědět, zda křivka jeho obliby stoupá, stagnuje, nebo letí dolů. Většina stran si platí specializované agentury, aby jim podobná data dodaly. To je v pořádku. Chybný krok přichází ve chvíli, kdy se průzkumy veřejného mínění stanou mantrou, alfou a omegou jeho konání.

Foto: Deník

Lid si totiž většinou nepřeje věci, které ho jakkoli omezují. Chce špičkové zdravotnictví i školství zdarma, bezpečné ulice a bojeschopnou armádu, nízké daně a vysoké platy, levný benzin, alkohol a cigarety. Jenže pokud by mu to vláda dopřála, země by zbankrotovala. Státník proto ví, že musí jít často lidu proti srsti, například nařídit zavčasu přísnější karanténní opatření včetně nošení roušek.