Starosta Poděbrad Jaroslav Červinka se přihlásil k hanebnému výroku na adresu Romů, který pronesl v roce 2001. Pak se za něj omluvil. Šéfovi STAN Vítu Rakušanovi to nestačilo a požadoval Červinkův odchod z kandidátky STAN v zářijových komunálních volbách.

STAN jako vládní balvan

Co následovalo? Odešel z ní nejen Červinka, ale protestně všichni místní politici v barvách STAN. Budou se o přízeň poděbradských občanů ucházet pod jinou značkou. Pokud uspějí, bude to znamenat, že jim Červinkovo vyjádření (podle něj by se Romové, jejichž psi způsobili dopravní nehodu „měli střílet“) nevadí.

Starostu vyměnit lze, ale voliče nikoliv. To by měl Rakušan jako ministr vnitra řešit prioritně.

A ještě ten zatracený covid

Vztah většinové společnosti k romské menšině je přezíravý až pohrdavý. A Romové k tomu často zavdávají dost dobré důvody. Musí to tak zůstat navždy? Určitě ne, pokud by se tato problematika řešila z gruntu, především v oblasti raného vzdělávání dětí. Na to ale nejsou peníze ani čas.

Obávám se proto, že Červinků bude přibývat.