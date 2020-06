Otevřeme už Česko turistům. Jinak ještě víc zchudneme

Bude to letos schodek pět set miliard, přiznala ve středu večer ministryně financí Alena Schillerová. Vláda Andreje Babiše tak vejde do dějin České republiky jako kabinet, který poslal tuto zemi do nejhlubší recese a nejvíce ji zadlužil. Tak že koronavirové vypnutí Česka budou splácet i Češi, kteří se ještě teprve narodí.

Hraniční kontroly v Dolním Dvořišti po uvolnění opatření 26. května 2020. | Video: Deník / Zuzana Gabajová