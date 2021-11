Martin Komárek. | Foto: Deník/Martin Divíšek

První zkušenosti s kontrolou takzvané bezinfekčnosti v restauracích? Shrnuto „jednoznačně“: někde se to hlídá a jinde vůbec ne. Výsledek očekávaný. Mohlo to být horší, nemuselo se totiž kontrolovat nikde. Kdyby se kontrolovalo všude, byl by to hotový zázrak. Proč?