Epidemie se nezastavila. Umírají lidé. Nebuďme jako Kalousek

Rekordní počet pozitivně testovaných lidí zmrazil opatrné naděje. Ještě mnohem horší je to, že denně umírá dvě stě lidí s covidem. Utěšovat se tím, že polovina je starších osmdesáti let, je cynické a pošetilé. Každý chce žít dokud to jde a nikdo nechce umřít zbytečně. Život osmdesátiletého člověka je stejně cenný jako život třicetiletého.

