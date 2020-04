Přes tyto a další možné výtky přednesl premiér další dobrou a důstojnou řeč. Pokud jste hledali politika, který dokáže mluvit o důležitých věcech lidsky, máte ho mít. I přes ten školský přednes zpoza roušky.

Onen apel na to, aby lidé dodržovali pravidla, není samoúčelný. Každá země bojuje proti viru jinak. Česko si uložilo přísná omezení pohybu a roušky. Na ulicích však nehlídkují drony. Nemusíte vyplňovat lejstro, když jdete ven a nevystavujete se drsné pokutě, když se vzdálíte při venčení psa od domova.

Rozhodující pro to, aby český model fungoval, je solidarita, dobrovolnost a výdrž. Ztratit je těsně před cílem by bylo vážně škoda. To zní logicky a mohli by to respektovat i ti, kdo Babiše nesnášejí.

Česko zatím přes četné chyby v boji s epidemií skutečně vede jedna nula. Kromě zdravotníků, hasičů, záchranářů, dobrovolníku a všech, kdo se omezují, na tom má solidní podíl i vláda.

Teď však dost chvály. Premiér řekl, že je připraven uvolnit na program ekonomické pomoci tisíc miliard. To je krásné číslo. Ti, kdo se potýkají s hloupou byrokracií při vyplňování žádosti o nepatrné úvěry, se tomu jen hořce zasmějou. Pomoc přichází pomalu a pozdě, shodují se na tom zástupci zaměstnanců, podnikatelů i živnostníků.

Po Velikonocích je slibována chytrá karanténa v boji s koronavirem. Ať s ní přijde i chytrá hospodářská pomoc.