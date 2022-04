Děti učíme od útlého věku, že lhát se nemá, že jedna z nejvyšších hodnot je pravda. Naše úsilí se ale zdá marné. Děti začínají lhát mezi druhým až třetím rokem a do čtyř už to umí 90 procent z nich. Náš zápal samozřejmě neutuchá, ale je obtížné jít příkladem.

„A opravdu ten Ježíšek existuje?“, překvapil nás mladší šestiletý syn před Vánocemi otázkou. V tomto případě je lhaní společenskou normou. Chtěl jsem mu říct pravdu, ale představil jsem si ty vyděšené rodiče dětí ze školky, které by z naší ratolesti udělaly odpadlíka. Šeredně se nám to pak vymstilo, když syn „po Ježíškovi“ vehementně požadoval jezdící lanovku namontovanou na dvě miniaturní hory, protože „Ježíšek přece dokáže vše!“

Jindy zas náš osmiletý syn kvůli pravdě přiběhl s brekem, protože mu spolužák řekl, že „dárek od něj je pěkně hnusnej“. Syn byl zdrcený. A první, co nás napadlo, bylo představit synovi koncept malých „bílých“ lží: „Kdybys dostal někdy dárek, co se ti nelíbí, poděkuj a přijmi ho. Vidíš, jak bylo tobě…“

Už v raném dětství vnímáme ten rozpor. Na jednu stranu slyšíme, že pravda vítězí a lež má krátké nohy. Zároveň ale začínáme využívat bílých lží, za které jsme mnohdy ještě chváleni. Známe to: „Ty šaty ti sluší, vypadáš skvěle, mám se výborně, zavolám ti, neberu si to osobně…“ Podle amerického bloggera Brandona Gailla lže většina z nás až čtyřikrát denně. Podle výzkumu univerzity La Crosse z Wisconsinu jen dvakrát denně.

Dobrou zprávou je, že většina z nás podle výzkumů nelže o zásadních věcech. Na druhou stranu stoprocentně pravdomluvných na denní bázi je mezi námi málo. V oblíbené zfilmované knize Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel se čtyři dospělí kamarádi domluví, že celý den budou mluvit nic než pravdu. Po jediném dni se hroutí rodinné vztahy, spolupráce v zaměstnaní a z hrdinů se stávají vyvrhelové.

Zdroj: DeníkMám tedy jednoho známého ajťáka, který vždy říká upřímně, co si myslí a všem pravdu. Moc kamarádů nemá a těch pár, co mu to toleruje, ho bere jako specifického asociála.

Je tedy lhaní ospravedlnitelné? Moje žena říká, že klíčová je vnitřní upřímnost. Je to upřímnost a pravda k sobě samému. K sobě být stoprocentně upřímní být můžeme, a často nejsme. I sobě máme tendenci realitu vylepšovat, omlouvat a zakrývat. Že se pak dlouhodobé potlačování pravdy může projevit tělesnou nemocí, je doložená věc známá pod pojmem psychosomatické problémy.

Jsou různé metody, jak zjistit, kde k sobě nejsme upřímní. Některým lidem pomáhá napsat sám sobě dopis a při tom přemýšlet, kde si to „vylepšují“. Vizuální typy si zase přehrávají v hlavě obrazy životních situací a zkoumají, při jaké situaci se jim objeví pověstný tlak v žaludku. Zkuste najít vlastní způsob. Upřímnost sama k sobě vede k většímu souladu s vlastními vnitřními hodnotami.

Díky tomu můžeme snáze poznat vlastní pravdu, kvůli které nám stojí za to se bít. A to rozhodně smysl má.

