Věříme jim, vlády na celém světě se jimi řídí nebo to alespoň před svými občany předstírají. Ta čísla ale neznamenají skoro nic, jeto v zásadě soubor náhodných údajů, které dokazují velmi málo.

Můžeme začít číslem, které nás děsí možná nejvíc, a to je počet úmrtí na nový koronavirus. A uvést příklad Číny, kde jedno je oficiální statistika a pak zprávy nejlepších západních tajných služeb, které tvrdí, že mrtvých jen ve Wu-chanu je mnohonásobek údaje, jež Peking představuje světu. Co jiného ale od totalitního režimu čekat?

U nás, ve svobodném světě, nejsou „nepřesná“ čísla doufejme záměr, ale nedostatek podkladů. I v Německu, které je dáváno za příklad, se podařilo náhodným výběrem otestovat milion lidí, což je necelé 1 % populace. U nás je to skoro sto tisíc, tedy ještě méně.

Nejvíce testů má Island, ale i tam je to 8,5 tisíce testů na 100 tisíc obyvatel. Pokud jde o úmrtí, tak část mrtvých ve statistikách nezemřela na koronavirus, ale s ním. Na druhé straně se přítomnost koronaviru u zemřelých nezkoumá – obětí může být proto i mnohem víc. Z toho vyplývá zásadní požadavek: udělejme konečně průřezový test populací! A pro nás, občany: berme ta čísla s rezervou, ptejme se, co znamenají a do jaké míry jim lze věřit a něco z nich vyvozovat.