Poprvé za více než třicet let, co se dá jezdit bez komunistické výjezdní doložky do Německa, jsem ve čtvrtek natankoval víc, než jsem potřeboval k tomu, abych spolehlivě dojel do Česka. A to proto, že německý benzin byl prostě na levnější, než je dnes v Česku. Něco je tady špatně, nebo je naopak v Německu mnohem lépe, řekl jsem si.

V Německu poprvé od jara pokleslo i tempo inflace, která se drží na poloviční míře, než je v Česku.

A francouzská vláda oznámila plány na úplné zestátnění EDF, francouzské obdoby ČEZu, což má Francii pomoci v úsilí co nejlépe ulevit občanům v energetické krizi.

Pokud Češi zvládnou úspěšně řídit Evropu, zachrání Česko

Česko je dnes v čele Evropy. Mělo by toho využít k tomu, aby jednak skutečně sjednotilo Evropu pro řešení energetické krize, která ohrožuje naši zemi snad ze všech států Evropské unie nejvíce, ale také k tomu, aby se čeští ministři, kteří se teď budou „povinně“ potkávat se svými protějšky z dalších států Evropské unie, inspirovali při hledání cesty, jak v současné krizi ulehčit těm občanům, kteří si se situací už nevědí příliš rady.

Protože na tom stojí a padá úspěch nejen českého předsednictví v Evropské unii, ale i úspěch české vlády v očích občanů.

Špatnou českou vlastností je stále si stěžovat, a to i v situacích, kdy není na co a kdy se nám daří vlastně dobře. Děje se to i teď, kdy skuhráme takříkajíc dopředu, ale letadla k moři jsou přeplněná turisty. A ani na počtu aut na silnicích a dálnicích není patrné, že by někdo autem nejezdil, protože už prostě nemá na benzin.

Přesto ale platí slova jednoho z nejmoudřejších politiků naší části Evropy, bývalého polského premiéra a později předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka, že pomáhat je třeba. Buzek, který má dnes na starost řešení plynové krize v Evropě, mě při rozhovoru ujistil a uklidnil, že energetickou krizi, vyvolanou putinovskou agresí proti Ukrajině, jako Evropa i my jako Češi zvládneme.

Fiala v pasti, z níž lze utéct

Má to však i podle Buzka jednu zásadní podmínku. Podmínku, že jak v Česku, tak i v dalších evropských státech dokážeme pomoci těm, kteří prostě na plyn a elektřinu v příští kritické zimě mít nebudou. Těm, pro které by to byl takový problém, že by se rozhodovali mezi nákupem základních životních potřeb, nebo zaplacením složenek. „Musíme najít způsob, jak těmto skutečně potřebným pomoci. Ale na druhé straně prostě nesmíme pomáhat všem, i těm z nás, kteří to prostě nepotřebují, protože na to opravdu peníze nejsou,“ uvedl expremiér.

V podmínkách Česka je pak zároveň třeba dodat, že rozhodující je i rychlost, jedna z věcí, v níž je náš český sociální systém jednímz nejhorších. Nelze dopustit dnes obvyklou situaci, aby si ti nejchudší, než jim přijde pomoc od státu, museli někde půjčit, aby přežili, než český stát zafunguje. Navíc, když se to často děje především z důvodu, že se lidem na sociálním dně prostě z principu nevěří. A vše se třikrát prověřuje, jen aby se nějaký chudák „neobohatil“ o nějakou tu tisícovku.

I tento systém, který byl tady v minulých letech nastaven, je třeba rychle změnit, protože to může hodně zlepšit atmosféru ve společnosti.

Slova správně. Teď ty činy

Bylo skutečně povznášející sedět ve středu v jednacím sále Evropského parlamentu a poslouchat premiéra Petra Fialu, jak říká, co chce Česko dělat v příštím půlroce v čele Evropy. Jako Čech mohl být člověk hrdý na to, že se zdálo, že Fiala skutečně ví, co a jak má dělat, aby provedl Evropu a Česko krizí, kterou na nás připravil Vladimir Putin.

Balaš v roli záchranáře

A nechyběla ani ona starost o potřebné, nutnost udržení sociálního smíru nebo zajištění dostatku dostupné energie na tuto zimu. V projevu byla i nevyřčená výzva o pomoc od nás, občanů, abychom neskuhrali, když nám ve skutečnosti není tak zle.

Teď jenom zbývá to, co Fiala před celou Evropou slíbil, udělat rychle v praxi. Pro začátek by stačilo, aby byl benzin v Česku zase levnější než v Německu.