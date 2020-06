Zatímco na jihu Moravy se ANO potácí v nejistotě, na severu třímá pevně otěže moci Ivo Vondrák, který si jako hejtman Moravskoslezského kraje vede dobře a post obhájí.

Značka ČSSD netáhne

Zajímavější bude sledovat, jak se bude dařit Petru Kajnarovi, který se vrátil do lůna ČSSD. Pikantní je, že ztracený syn Kajnar bude jako jeden z mála hájit jednobarevnou oranžovou zástavu. Opatrnější jsou současní hejtmani za ČSSD Jiří Štěpán v Královéhradeckém a Martin Netolický v Pardubickém kraji, kteří raději vsadili na široké uskupení různých krajských hnutí.

Zatímco u sociálních demokratů to lze vnímat jako slabost, ostatní strany vnímají sdružování jako umocnění svého potenciálu. Včera například ohlásili spojenectví ODS a TOP v Moravskoslezském kraji. Vyjádření předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové dokládá, že jde o důležitý základní kámen připravované strategie: „Věřím, že úspěšná spolupráce v krajských volbách, kdy v řadě krajů vznikají společné kandidátky demokratických stran, je předstupněm ke společnému postupu do sněmovních voleb v roce 2021.“

Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020 se uskuteční 2.a 3. října 2020

Pokud ANO na podzim pohoří nejen v Jihomoravském, ale třeba také ve Středočeském nebo Jihočeském kraji, bude to známka slábnoucí aury šéfa hnutí Andreje Babiše. Lidé svými hlasy odmění reálnou práci hejtmanů. Papalášské móresy Jaroslavy Pokorné Jermanové mohou do hejtmanského křesla vynést místopředsedu ODS a starostu Líbeznice Martina Kupku. Na jihu Čech asi zaboduje hejtmanka Ivana Stráská, která zůstala věrná ČSSD. Naopak ANO může ublížit podivná tahanice o lídra kandidátky, kdy František Konečný údajně porazil poslance a starostu Loučovic Jana Kubíka jen díky „nákupu“ hlasů delegátů. Zajímavé klání se odehraje v Plzeňském kraji, kde odchod Josefa Bernarda z ČSSD zvýšil šance poslankyně ODS Ilony Mauritzové, společné kandidátky ODS a TOP 09.

Šance pro lidovce

V Olomouckém kraji vyzve hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) šéf lidovců Marian Jurečka, který by mohl získat pro KDU-ČSL druhý hejtmanský post. Ten první má jistý ve Zlínském kraji Jiří Čunek. Po osvobozujícím rozsudku se čeká trumf libereckého hejtmana Martina Půty (SLK) a pozici pravděpodobně obhájí i Jiří Běhounek (za ČSSD) na Vysočině.

Když ANO pohoří, Andrej Babiš to svede na špatnou práci krajských organizací, ale jeho vítězné ambice ve sněmovních volbách to ne-ohrozí. Naopak fatální prohra ČSSD by mohla zatřást křeslem předsedy Jana Hamáčka.

Hejtmanská mapa a její možné překreslení

Kraj Současný hejtman Prognóza Liberecký kraj Martin Půta (SLK) Bude zvolen hejtmanem Ústecký kraj Oldřich Bubeníček (KSČM), již nekandiduje Uspěje hnutí Severočeši v čele se starostou Dubí Petrem Pípalem i společná kandidátka ČSSD, hnutí UFO a Pro MOST vedená náměstkem hejtmana Martinem Klikou, možná SPD Karlovarský kraj Petr Kubis (ANO) Bude zvolen hejtmanem Středočeský kraj Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) Má padesátiprocentní šanci na znovuzvolení, druhých 50 procent má Martin Kupka z ODS Jihočeský kraj Ivana Stráská (ČSSD) Může post obhájit, největší soupeř je Martin Kuba z ODS Plzeňský kraj Josef Bernard (za ČSSD), možná bude kandidovat za STAN Hejtmankou se může stát poslankyně ODS a bývalá rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová, která je lídryní společné kandidátky ODS a TOP 09. Královéhradecký kraj Jiří Štěpán (ČSSD), nyní je v čele koaliční kandidátky Rozhodne se mezi hejtmanem Jiřím Štěpánem a jeho náměstkem, senátorem Martinem Červíčkem z ODS Pardubický kraj Martin Netolický (ČSSD), nyní kandiduje v čele koalice 3PK (ČSSD + hnutí Společně pro kraj) Na 60 procent bude opět hejtmanem, 40 procent patří lídrovi ANO Martinu Kolovratníkovi Kraj Vysočina Jiří Běhounek (za ČSSD) Bude zvolen hejtmanem Jihomoravský kraj Bohumil Šimek (ANO), možná bude zvolen lídrem ANO Uspět může Bohumil Šimek, stejně jako František Lukl za STAN nebo Marek Šlapal z ČSSD Olomoucký kraj Ladislav Okleštěk (ANO) Má šanci na obhajobu. Největší soupeřem je lidovecký předseda a poslanec Marian Jurečka. Zlínský kraj Jiří Čunek (KDU-ČSL) Bude znovu hejtmanem Moravskoslezský kraj Ivo Vondrák (ANO) Bude nadále hejtmanem

Zdroj: Deník