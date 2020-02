Co si vybavíte, když se řekne Chomutovsko?

Jsem původně kadaňská a posledních 17 let žiju v Jirkově. Chomutovsko je tedy místo, kde jsem vyrůstala, kde vyrůstají moje děti a kde bych asi chtěla dožít.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v regionu?

Vzhledem k tomu, že jsem sportovně založená, miluju okolní hory a lesy. Máme kolem sebe přírodu a všechno blízko: koupání, rybníky, lesy, v zimě lyže. Tím, že máme dvě děti, rádi navštěvujeme místní hřiště, herny a aquapark.

Kdo je Váš životní vzor?

Moje mamka, která také vrcholově sportovala. Dosáhla velkých sportovních úspěchů, k tomu vychovala děti a měla spokojenou rodinu.

Jaká jste byla studentka?

Troufám si říct, že výborná.

Kde jste potkala svého životního partnera?

Bylo to na psích závodech, jelikož dělá stejný sport jako já a miluje psy.

Kde jinde než tady, byste chtěla žít?

Jsem spokojená tady.

Máte nějaké motto, kterým se v životě řídíte?

Na závodech nám říkají, když nemůžeš, přidej. Utkvělo mi to, i když to neslýchám zrovna ráda. Já říkám, když se člověk snaží něčeho dosáhnout, dokáže to.

Proč čtete Chomutovský deník?

Protože v něm najdu články jak z okresu, tak i mimo něj, zajímavé čtení o sportu, kultuře, politice a přírodě. Všechno možné.