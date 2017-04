Zúčtování za Kamencové jezero? 32 milionů korun

Chomutov - Město i bývalý provozovatel, společnost CV Relax, jsou ve shodě. „Uděláme tlustou čáru," říkají svorně.

Přichází velké zúčtování. Chomutov vysází miliony za majetek v areálu Kamencového jezera. Bývalému provozovateli, společnosti CV Relax, vyplatí více než 32 milionů korun. Alespoň tak zní návrh radních, který předkládají ke schválení zastupitelům.

Byť se jedná o závratnou sumu, pro město je skousnutelná. „Je to cena daná znaleckými posudky. Od počátku město vědělo, že se jimi bude řídit,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Jan Rödling. „Úplně na začátku se mluvilo dokonce o osmdesáti milionech, pak o čtyřiceti, pak o 34 milionech. Ty byly poníženy o dotaci z kraje, kterou původně čerpal provozovatel, takže ve výsledku je navrhováno za odkup 32,6 milionu korun,“ doplnil.

Peníze má město vyplatit společnosti CV Relax, jejímž jediným akcionářem je Zdeněk Fojtík. V pozadí ale zřejmě stojí daleko větší hráč – exsenátor a bývalý starosta Chomutova Alexandr Novák. Společnost původně získala areál do pronájmu, který měl trvat neuvěřitelných padesát let. Když před rokem hrozilo, že provozovatel areál v sezoně neotevře, město hledalo z nevýhodného svazku cestu ven. A našlo ji. Bude to ale stát velké peníze.

Stavby, vybavení, zázemí

A co vše má být vykoupeno? Jsou to nemovitosti jako Bar Seník, Grill bar Dřevák, ale také veřejné záchodky a sociální zařízení a dále i nedokončená stavba udírny a ubytovacího centra Banda. Vedle toho tu jsou investice, které jsou „neviditelné“: kanalizace či závlahový systém na travnatých plochách a mnohé další. Více v infobloku.

Existovala obava, že by to vyúčtováním majetku na jezeře nemuselo skončit. Ve vzduchu visela možnost, že podnikatel v souvislosti se zánikem padesátileté smlouvy bude nárokovat ušlé zisky. To nakonec zřejmě nehrozí, protože se město se společností chystá uzavřít zvláštní dohodu. „Společně s výkupem bude zastupitelstvo schvalovat dohodu o narovnání, která by městu měla zajistit, že společnost CV Relax žádné další nároky nevznese,“ přiblížil primátor Chomutova Marek Hrabáč.

S tímto řešení souhlasí i druhá strana. „Dohoda s městem vypořádává veškeré nároky a měla by být tlustou čarou za vším,“ uvedl pro Deník právní zástupce společnosti CV Relax Daniel Volák. Podle jeho slov je částka, kterou město navrhuje vyplatit, i dohoda o narovnání přípustným kompromisem. „Je to výsledek několikaměsíčního jednání, které nebylo lehké, avšak bylo korektní. Podle mě jde o schůdný kompromis,“ doplnil.

Další krok je na zastupitelích

Výkup majetku od společnosti CV Relax a další vypořádání zahájila bývalá vládnoucí koalice, dokončuje ho ale koalice nová, která si vytkla dotáhnout věc se ctí do konce. „Udělat se to musí, to bylo jasné od začátku. Nejdůležitější je zajistit fungování areálu. Když bude vše majetkově vypořádáno, můžeme vložit síly do rozvoje Kamencového jezera,“ uzavřel primátor.

O vypořádání má rozhodnout zastupitelstvo na veřejném zasedání v pondělí 10. dubna.

Co je na seznamu vypořádáníBar Seník, WC u baru, Grill bar Dřevák, veřejné WC, sociální zařízení, prodejní stánky, přístřešek u občerstvení čtyřstánek, garáž vodních skútrů, půjčovna lodiček, prodejní stánek Piráti, kanalizace (kanalizační šachty a výtlak), pracoviště zvukového technika, přístřešek vedle kotce, pódium, zpevněné plochy živičné i dlážděné, plot, vodovod, kanalizace (šachty), silové rozvody, trampolína (10 x 16 m), plastové molo, 46 dřevěných lavic v areálu Banda, 5 dřevěných masivních stolů včetně lavic, závlahový systém na travnatých plochách, travnaté plochy, prodejní stánek – nedokončená stavba Udírny, nedokončená stavba ubytovacího centra Banda, Marina a vodní překážky (vodolyžařský vlek).